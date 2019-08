Video/ Napoli Marsiglia (1-0): gol e highlights, altra vittoria per Ancelotti

Il Napoli di Ancelotti continua a vincere e convincere nelle amichevoli internazionali: il video di Napoli Marsiglia regala infatti ancora soddisfazioni ai partenopei. Dopo il prestigioso 3-0 ai campioni d’Europa del Liverpool, anche al Velodrome di Marsiglia gli azzurri passano con un gol di Dries Mertens, al termine di una splendida azione manovrata. Il Napoli gioca un gran primo tempo d’attacco e al 9′ su traversone di Callejon, il portiere del Marsiglia Mandanda si produce in un grande intervento d’istinto per evitare il gol di Insigne da distanza ravvicinata. Il Napoli gioca bene, Elmas appena arrivato sembra già inserito nei meccanismi di centrocampo della formazione azzurra. Fa caldo e a metà partita serve il coolin’ break, mentre il Napoli continua a dettare i ritmi. E al 38′ una grande combinazione porta avanti la squadra di Ancelotti: Elmas lancia nello spazio Insigne, prolungamento per Callejon che a sua volta tocca per l’accorrente Mertens che non lascia scampo a Mandanda. Uno spettacolo in una partita maschia, che fa registrare prima dell’intervallo le ammonizioni di Sanson per il Marsiglia e di Mertens per il Napoli.

VIDEO NAPOLI MARSIGLIA: SECONDO TEMPO MENO EMOZIONANTE

Nel Napoli fuori Ghoulam, Fabian Ruiz, Manolas, Luperto, Milik ed Elmas e dentro Younes, Gaetano, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic e Verdi a inizio secondo tempo. Squadra rivoluzionata e ritmi decisamente più bassi, in difesa i partenopei rischiano comunque davvero poco. Da segnalare nel finale un accenno di rissa per un fallo su Younes, Payet colpisce anche con uno schiaffetto Insigne ed entrambi vengono ammoniti. Si chiude col Napoli vincente di misura e sempre più in crescita nelle sfide di questa preparazione estiva.

VIDEO NAPOLI MARSIGLIA: GOL E HIGHLIGHTS





