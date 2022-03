Video/ Napoli Milan (0-1) gol e highlights: Giroud decide la sfida scudetto

VIDEO NAPOLI MILAN 0-1

Il Napoli perde la sfida scudetto contro il Milan al Maradona con Giroud che decide la sfida, come vedremo negli highlights video di Napoli Milan 0-1. Con questa vittoria i rossoneri volano in testa a quota 60 punti mentre il Napoli resta terzo a quota 57. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Buona partenza del Napoli che una prima occasione con Rrahmani su angolo, il difensore gira alto. Proteste Milan per un contatto in area tra Bennacer e Koulibaly, per il direttore di gara è tutto regolare. Di Lorenzo ha una buona occasione ma sceglie la via peggiore di passaggio servendo Maignan. Il Milan perde una palla sanguinosa, Mario Rui prova a servire Zielinski chiuso in angolo. Buona palla per Di Lorenzo, il cross viene contratto dalla difesa rossonera. Politano aveva tre opzioni di servizio e sceglie la peggiore, il tiro. Grande iniziativa di Osimhen che viene chiuso in area da Tomori in angolo. Napoli che continua a pressare alto e muovere il pallone. Insigne lunghissima per Politano che non può arrivarci. Ospina compie una grandissima parata su angolo ma c’era fallo in attacco. Di Lorenzo per Osimhen che cerca di incrociare ma non trova la porta. Grande giocata di Leao che passa contro due avversari ma poi si porta la palla fuori.

Il primo giallo della gara è per Koulibaly dopo il fallo su Giroud. Il centravanti francese ha preso una bella botta dal difensore senegalese che voleva anticiparlo ma ha preso la sua gamba. Bella iniziativa di Leao che ci prova da fuori area, tiro debole controllato facilmente da Ospina. Angolo per il Milan, cross di Theo Hernandez contratto da un difensore. Sulla battuta anticipato Giroud da Koulibaly. Leao appoggia fuori per Tonali che spara alle stelle. Apertura verso Bennacer, palla troppo lunga. Rrahmani la mette profonda ma non trova nessuno. Koulibaly prova l’apertura per Mario Rui, palla troppo forte e difficile da controllare. Rrahmani in ritardo su Theo Hernandez, giallo per il kosovaro. Giallo per Giroud che travolge Opsina nell’uscita. Koulibaly prova a servire Osimhen, lancio troppo lungo. Pochi minuti alla fine della prima frazione, pochissime le emozioni e pareggio sostanzialmente giusto. Quattro i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Mario Rui dentro per Fabian Ruiz che non riesce ad agganciare. Termina una prima frazione tra Napoli e Milan ricca di intensità ma povera di emozioni.

VIDEO NAPOLI MILAN: SECONDO TEMPO

Messias in mezzo da angolo, Osimhen respinge la minaccia di testa. Giroud! La sblocca il Milan! Sul tiro di Calabria c’è il tocco del francese in area che supera Ospina. Prima occasione per il Napoli, scambio tra Di Lorenzo e Osimhen, il nigeriano calcia centrale. Leao scende da solo e calcia, palla centrale facile preda di Ospina. Fallo in attacco di Kessie su Rrahmani. Leao entra in area e crossa, chiude bene Koulibaly. Gran tiro di Bennacer, si disimpegna in angolo Ospina. Ancora Milan pericoloso con Leao che di testa l’appoggia a Ospina. Abbiamo raggiunto l’ora di gioco, decide al momento Giroud. Insigne ci prova di tacco ma il Milan chiude bene. Insigne la mette in mezzo ma il pallone termina tra le braccia di Maignan. Nel Milan esce Giroud per infortunio ed entra Rebic. Napoli che sta attaccando a testa bassa per provare a riprenderla ma il Milan si difende bene. Osimhen difende palla e appoggia per Elmas, il tiro del macedone non trova la porta. Ci prova Kessiè, pallone deviato in calcio d’angolo.

Osimhen contro Kalulu che lo chiude in calcio d’angolo. Maignan non la tiene, altro angolo per il Napoli. Ounas calcia da fuori area e per poco non trova la porta. Quindici minuti alla fine, si accende il match. Giallo per Osimhen e Theo Hernandez. Napoli che si gioca le ultime carte, dentrio Anguissa e Lozano. Altro angolo per il Napoli. Lozano ci prova da fuori area, palla larga. Osimhen scatta da solo in area e trova la parata di Maignan sul suo palo. Grande tiro di Theo Hernandez, Ospina tiene il Napoli in vita. Lozano da lontanissimo non inquadra lo specchio. Koulibaly prova a servire Osimhen, para facile Maignan. Mertens fa tutto da solo ma poi si fa chiudere in area. Rebic in contropiede, lo chiude Ounas che si prende il giallo. Fallo di Florenzi su Lozano, giallo per l’esterno. Saelemaekers si divora il raddoppio, Ospina la mette in angolo. Termina il match del Maradona, Giroud decide la sfida scudetto

IL TABELLINO

Marcatori: 49′ Giroud (M)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (75′ Mertens), Lobotka (81′ Anguissa); Politano (67′ Ounas), Zielinski (81′ Lozano), Insigne (67′ Elmas); Osimhen. All. Spalletti A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Anguissa, Mertens, Ounas, Petagna, Lozano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (80′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (67′ Krunic), Bennacer; Messias (80′ Saelemaekers), Kessie, Leao (88′ Ibrahimovic); Giroud (67′ Rebic). All. Pioli A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Castillejo, Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Maldini.

Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez, Ounas, Florenzi

Arbitro: Daniele Orsato

VIDEO NAPOLI MILAN





