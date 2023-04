Video/ Napoli Milan (0-4) gol e highlights: un super Leao affossa i Partenopei

Napoli Milan, nonostante si facciano pochi tiri in porta in questo avvio, la dedizione e l’impegno messe in campo dai giocatori sul rettangolo da gioco non fa annoiare i tifosi accorsi al Maradona. L’occasione più ghiotta avuta dal Napoli passa dai piedi di Kvaratskhelia, che entra da solo in aerea palla al piede. Pallone che gli viene sapientemente rubato da Maignan, con un’ottima uscita. Il pallino del gioco però in questo momento lo ha il Milan, infatti non sorprende il gol arrivato da Leao, il talento portoghese si ritrova il pallone tra i piedi e approfittando della tarda uscita del portiere del Napoli, insacca alle sue spalle. Grande inizio da parte dei rossoneri che raddoppiano con Diaz.

Fischia la fine del primo tempo per Napoli Milan, un risultato che è figlio della totale assenza da parte dalla squadra di casa di voglia di vincere. Sembra infatti essere rimasta negli spogliatoi mentre i rossoneri hanno il sangue negli occhi. Questa sfida poi è anche l’antipasto di quella che sarà la sfida di Champions, quindi il Milan può essere contento della prova finora. Milan che si va a riposo con un risultato tranquillo, ma non deve dimenticare che c’è un secondo tempo da giocare, il Napoli infatti non è estraneo a rimonte, soprattutto quando gioca la punta argentina che porta sulla maglia la scritta “Simeone”.

NAPOLI MILAN, IL SECONDO TEMPO

Riprende Napoli Milan, secondo tempo che si avvia con un piglio decisamente diverso per la squadra partenopea, che cerca di aggredire con maggiore convinzione rispetto alla prima frazione di gioco. Occasioni da goal confermate con Simeone che costringe Maignan ad una super parata, dalla quale però si rialza visibilmente dolorante. Potrebbe essersi infortunato alla spalla, ma continua a giocare. Milan più basso rispetto al primo tempo, sembra infatti avere meno energie oppure semplicemente gestisce il doppio vantaggio, l’attacco del Napoli però può fare male in qualsiasi circostanza e quindi Tomori è chiamato ad un lavoro più di rifinitura della marcatura, per non incorrere in calci piazzati che potrebbero portare ad episodi sfavorevoli per i rossoneri. Su contropiede poi Leao trova la sua doppietta, su un lancio illuminante di Tonali.

Napoli Milan, partita che ha lasciato scossi i tifosi partenopei venuti ad assistere a questo match. Il Milan di Pioli infatti espugna il Maradona e anche se non conta molto in termini di classifica per il Napoli, per i rossoneri questa vittoria potrebbe risultare fondamentale. Arriva ance il quarto gol poi, segnato dal subentrato Saelemaekers, che si ritrova da solo in area senza nessuna marcatura. La bella difesa che abbiamo visto nella prima parte di stagione, adesso sembra un po’ burrosa. Infatti questo ha destabilizzato l’intera squadra, un attacco timoroso di perdere palla non può portare al goal, ma anzi faciliterà di più la perdita del pallone dove il Milan, ne ha approfittato benissimo. Resta da scoprire nelle prossime partite se sarà un inciampo oppure l’inizio di qualcosa di più grande.

NAPOLI MILAN, IL TABELLINO

NAPOLI MILAN 0-4 (0-2)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella; Juan Jesus, Østigård; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka; Lozano, Raspadori, Zerbin. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

GOL: 17′ e 59′ Leao (M), 25′ Brahim Diaz (M), 65′ Saelemaekers

AMMONITI: 35′ Giroud (M), 40′ Lobotka (N), 63′ Krunic (M)

