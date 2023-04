Video/ Napoli Milan (1-1) gol e highlights: rossoneri in semifinale!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI MILAN: GARA DALLE MILLE EMOZIONI

Napoli Milan video, gol e highlights della sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al “Diego Armando Maradona” i rossoneri strappano il pass qualificazione al termine di una gara attenta e con pochissime sbavature. La squadra di Pioli pareggia (1-1)dopo aver condotto in vantaggio quasi tutta la partita nella quale le due squadre sbagliano un calcio di rigore a testa. Il pareggio del Napoli arriva, infatti, solo a pochi secondi dalla conclusione quando non c’è più tempo per acciuffare la vittoria e portare il match ai tempi supplementari. La qualificazione dei rossoneri dipende in larga parte dalla straordinaria prestazione della difesa che toglie ogni spazio vitale agli uomini di Spalletti e li costringe a girare quasi sempre al largo dalla porta di Maignan.

Come da previsione è il Napoli a dettare i tempi del gioco. Al 6′ il primo squillo dei partenopei: il calcio di punizione di Mario Rui viene deviato e termina fuori di poco. Al 13′ azione personale di Politano che prova il sinistro sul primo palo, palla fuori di poco. Al 20′ ancora l’ex Inter col mancino, stesso esito del tentativo precedente. Al minuto 21 episodio molto importante con il calcio di rigore assegnato al Milan per il fallo di Mario Rui ai danni di Leao. Dal dischetto, però, Giroud si lascia ipnotizzare da un bravissimo Meret. Al 28′ si rinnova la sfida tra l’attaccante francese e il portiere dei partenopei: anche questa volta il mancino di Giroud trova la respinta di Meret. Poco dopo la mezz’ora Spalletti è costretto alla doppia sostituzione: non ce la fanno Politano e Mario Rui, entrano in campo Lozano e Olivera. Al 43′ il vantaggio ospite: Ndombele perde palla al limite dell’area di rigore del Milan e Leao riparte a grandi falcate. Il portoghese salta di Lorenzo e Rrahmani prima di servire un cioccolatino a Giroud, il quale deve solo spingere in rete un gol pesantissimo.

Napoli subito con il piede sull’acceleratore ad inizio ripresa. Dopo appena un minuto invenzione di Kvaratskhelia che si libera benissimo ma da pochi passi non inquadra lo specchio della porta. Azione fotocopia al 13′: il georgiano semina il panico in area avversaria ma il suo sinistro vola alto sopra la porta difesa da Maignan. Al 18′ occasione Napoli: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Olivera è libero di colpire di testa ma non trova lo specchio della porta. La pressione del Napoli sfocia nella migliore occasione al 35′ della ripresa: il cross basso operato da Di Lorenzo viene intercettato con la mano da Tomori. Per l’arbitro Marciniak nessuna esitazione e calcio di rigore. Dagli undici metri, però, Kvaratskhelia viene ipnotizzato da Maignan. Lo stesso portiere rossonero è protagonista di un grande intervento al 90′ sul colpo di testa del neo entrato Ostigard. La rete del Napoli arriva in pieno recupero quando il solito Osimhen, di testa, pareggia i conti. Non basta per la qualificazione, in semifinale vola la formazione di Pioli.

VIDEO NAPOLI MILAN, IL TABELLINO

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (29′ st Ostigard), Juan Jesus, Mario Rui (34′ Olivera); Ndombele (18′ st Elmas), Lobotka, Zielinski (29′ st Raspadori); Politano (34′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Idasiak, Gollini, Bereszynski, Gaetano. All. Spalletti

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (14′ st Messias), Bennacer, Leao (39′ st Saelemaekers); Giroud (23′ st Origi). A disp. Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Thiaw, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

RETI: 43′ Leao (M), 48′ st Osimhen (N)

AMMONITI: Theo Hernandez (M), Maignan (M), Di Lorenzo (N)

