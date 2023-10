Video/ Napoli Milan (2-2) gol e highlights: pareggio pirotecnico al Maradona (Serie A, 29 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI MILAN

Video e highlights Napoli Milan, gara valevole per la decima giornata di Serie A, terminata 2-2 al Maradona. Nel primo tempo rossonero assoluti padroni del campo con gli azzurri che si ritrovano spesso in difficoltà nelle sortite offensive degli ospiti. Al 22′ Pulisic pennella per la testa di Giroud che non lascia scampo a Meret che tocca soltanto e approfitta di un Rrahmani distratto. Passano meno di dieci minuti e il copione si ripete: questa volta a mettere in mezzo è Calabria, sempre dalla destra, ancora una volta Rrahamani si perde Giroud che con uno stacco perfetto raddoppia. Nel mezzo occasionissima Napoli con Kvaratskhelia che serve Politano, incredibile l’errore dell’esterno azzurro che con troppa convinzione colpisce l’esterno della rete.

Nella ripresa Garcia cambia tutto inserendo Olivera, Simeone e Ostigard passando così dal 4-3-3 al 4-4-2 dando una nuova linfa al Napoli. Passano cinque minuti e Politano riscatta l’errore del primo tempo siglando una rete strepitosa con sombrero a Pellegrino, entrato al 20′ per sostituire l’infortunato Kalulu, sterzata su Theo Hernandez e conclusione potentissima che vale il 2-1. Poco dopo l’ora di gioco Raspadori si incarica della battuta di un calcio di punizione al limite dove tira molto forte sul lato di Maignan che non può far altro che raccogliere il pallone alle sue spalle. E’ 2-2 Napoli nella bolgia del Maradona. Verso il novantesimo viene espulso Natan per doppia ammonizione mentre all’ultimo secondo Kvaratskhelia ha la palla dei tre punti ma spara addosso a Maignan.

VIDEO NAPOLI MILAN, IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 2-2

RETI: 22′ e 31′ Giroud (M), 5′ st Politano (N), 18′ st Raspadori (N).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (1′ st Ostigård), Natan, Mario Rui (1′ st Olivera); Elmas (1′ st Simeone), Lobotka, Zieliński (32′ st Anguissa); Politano (38′ st Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini; D’Avino; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Zerbin. All.: Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu (19′ Pellegrino (42’st Florenzi), Tomori, Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic (1’st Romero), Giroud (35’st Okafor), Leão (35’st Jović). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi; Adli, Pobega. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ammoniti: Natan (N), Reijnders (M), Romero (M), Di Lorenzo (N), Musah (M), Zanoli (N).

Espulsi: 44′ st Natan (N).

