VIDEO/ Napoli Milan (risultato 2-2) gol e highlights: passo indietro verso l’Europa

E’ tutto pronto per il video con i gol e gli highlights di Napoli-Milan, match terminato due a due con un gran carico di emozioni. Una partita piacevole ma un risultato che serve poco a entrambe le squadre, per il Napoli 15 punti in 6 partite sembrano una montagna troppo alta da scalare per la rimonta Champions ma anche il quinto posto sembra in pericolo, anche se la qualificazione in Europa League è già in cassaforte grazie alla Coppa Italia. Il Milan ora è di nuovo settimo a -4 dalla Roma ma dovrà anche guardarsi da un Sassuolo in ascesa. Rossoneri in vantaggio con Theo Hernandez nel primo tempo, grande inserimento su cross di Rebic ben piazzato sul secondo palo, ma al 34′ arriva il pari partenopeo con Di Lorenzo che sfrutta un errore di Donnarumma, che non trattiene il pallone su una punizione dalla trequarti battuta da Insigne. Il copione si ripete nella ripresa quando una conclusione di Mertens passa sotto la pancia del numero uno rossonero. Galvanizzato dal vantaggio il Napoli sembra in grado di fare sua la partita, ma il Milan trova con Bonaventura il rigore del pareggio, steso in area da Maksimovic. Kessié spiazza Ospina e fissa il risultato sul definitivo 2-2, nel finale c’è tempo per l’espulsione per doppia ammonizione di Saelemaekers, ma il risultato non cambierà più.

VIDEO NAPOLI MILAN, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Rino Gattuso commenta così il pari del suo Napoli, vissuto da grande ex contro il Milan: “L’emozione nell’affrontare il Milan è stata tanta. Ricordi da giocatore, due anni intensi da allenatore e sapete che da bambino ho sempre tifato per i colori rossonero. Poi dopo il fischio d’inizio volevo difendere il Napoli e vincere la partita. Abbiamo creato tanto, sbagliando tantissime occasione. Il rigore è da rivedere, loro hanno fatto due tiri ed hanno segnato due volte. Stiamo dando poche opportunità agli avversari, ma stiamo prendendo troppi gol ultimamente. Oggi dobbiamo essere arrabbiati, ma contenti. Il Milan dopo il Covid ha messo sotto tutti, con noi ha fatto fatica. Il rammarico è grande, ma l’importante era fare la prestazione. Potevamo chiuderla prima, ma a me non va giù quel rigore là. Rivedendolo ancora devo capire perché non si vada a rivedere.” Per il Milan di Pioli un’altra prova di carattere: “È difficile per tutti, venivamo da una gara fantastica ma alla fine abbiamo tenuto bene il campo, soprattutto nel secondo tempo. Dispiace aver preso il secondo gol quando stavamo comandando la partita. Non ho visto troppe difficoltà della mia squadra, siamo stati solo imprecisi in alcune scelte. Saranno gara difficili per tutti. Bisogna sapere che se vogliamo andare in Europa bisogna fare tanti punti. Sei gare da giocare sono ancora tante, serve l’aiuto di tutti ed avere la testa su quello che stiamo facendo“.

VIDEO NAPOLI MILAN, I GOL E GLI HIGHLIGHTS





