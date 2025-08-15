Video Napoli Olympiakos (2-1), gol e highlights: Politano e Lucca firmano l'ultima vittoria a Castel di Sangro per i partenopei.

VIDEO NAPOLI OLYMPIAKOS (2-1): I PARTENOPEI VINCONO E CONVINCONO

Il primo tempo del video Napoli Olympiakos inizia con i partenopei che danno subito una bella dimostrazione di cosa possono creare con un centrocampo a cinque. Il possesso palla e il fraseggio sono la chiave dei primi minuti di gioco e permettono agli uomini di Antonio Conte di sbloccare il match. Il vantaggio, infatti, arriva al 16′ dopo un’azione iniziata da Milinkovic-Savic e conclusa con un mancino a rientrare sul secondo palo di Matteo Politano che supera Botis e porta il Napoli sull’1 a 0. La risposta dei greci è immediata e arriva con una conclusione di Chiquinho che viene deviata in calcio d’angolo da un Juan Jesus bravo ad opporsi al tiro.

Calciomercato Napoli News/ Colpo Chiesa a fine mercato, un bomber verso l'addio (14 Agosto 2025)

Verso la metà del primo tempo, la partita si infiamma con Hezze che viene ammonito per un fallo in ritardo su De Bruyne e accende lo stesso belga che, pochi minuti dopo, entra a gamba tesa e meriterebbe un cartellino rosso ma viene graziato dall’arbitro perché in amichevole.

Da qui in poi l’Olympiakos inizia ad effettuare entrare molto poco amichevoli e in ritardo che scatenano la rabbia di Conte che entra in campo per protestare con l’arbitro. Il primo tempo, inoltre, porta una brutta notizia al Napoli che perde per infortunio Lukaku dopo un problema al quadricipite femorale della coscia sinistra.

Calciomercato Napoli News/ Spuntano altri tre centrocampisti, l'analisi di mister Conte (14 agosto 2025)

Il secondo tempo del video Napoli Olympiakos inizia con il botto per il partenopei che trovano subito il vantaggio grazie ad un’azione esaltante partita da Milinkovic-Savic e conclusa con un tap-in di Lucca dopo un cross teso di McTominay. Il 2 a 0 della squadra di Antonio Conte mette alle corde i greci che provano a tenere il pallone ma subiscono continuamente l’ottima difesa degli Azzurri mischiata alla loro bravura in contropiede. Al 60′ è De Bruyne a calciare da fuori area dopo un contropiede ma il suo destro termina alto sopra la traversa. Conte effettua quattro cambi, oltre a quello del primo tempo, solo sul finale di partita inserendo Gilmour, Neres, Spinazzola e Buongiorno al posto di Lobotka, Lucca, Politano e Juan Jesus. Al 91′ c’è spazio ancora per un gol con Milinkovic-Savic e Buongiorno che si ostacolano aprendo la strada a Chiquinho che trova la via del gol grazie ad un pallonetto preciso in grado di fissare il risultato sul definitivo 2 a 1 in favore dei campani.

Calciomercato Napoli news/ Elmas spinge per tornare, ecco chi sarà il terzo attaccante! (13 agosto 2025)

VIDEO NAPOLI OLYMPIAKOS (2-1): GOL E HIGHLIGHTS