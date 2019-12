Video/ Napoli Parma (1-2): highlights e gol. Gattuso KO al San Paolo (Serie A)

Inizia con una sconfitta il cammino di Gattuso sulla panchina campana, visto il KO per 2-1 subito contro i ducali ieri sera al San Paolo nella 16^ giornata di Serie A. Come si vede nel video di Napoli Parma è stata una partenza da dimenticare per gli azzurri che al 4′ incassano lo svantaggio: un errore di Koulibaly porta Kulusevski a infilare Meret a tu per tu, inoltre il centrale senegalese si infortuna nell’azione e deve essere sostituito da Luperto. Viene ammonito Gervinho, poi al 17′ anche il Parma è chiamato ad un cambio forzato: un problema ai flessori per Cornelius costringe D’Aversa a inserire Sprocati in attacco. Al 24‘ Zielinski spreca una grande chance calciando alto da posizione ravvicinata, ma l’occasione più ghiotta la manca Insigne al 33′, servito centralmente da Milik ma capace di calciare fuori solo davanti a Sepe. Finale di primo tempo incandescente: Gervinho coglie il palo in contropiede, sul capovolgimento di fronte Zielinski viene toccato da Hernani. L’arbitro prima concede il rigore, poi lo revoca con l’on field review al VAR che evidenzia come il contatto sia avvenuto fuori area.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa segue lo stesso copione del primo tempo, la pressione del Napoli aumenta ma il Parma in contropiede è sempre molto pericoloso. Sepe sventa una gran punizione di Insigne, ma dopo tanto premere è l’ingresso di Mertens a sbloccare il Napoli, con un cross per la testa di Milik che permette al polacco di siglare il pareggio al 21′. Mario Rui al 23′ calcia alle stelle il pallone del sorpasso, il Parma dalla sua ha il merito di non rinunciare mai a rincorrere il vantaggio. Allo scadere Gervinho spreca una grande chance in contropiede, ma al 93′ l’ivoriano si invola a rete e dialoga con Kulusevski, che restituisce a centro area un pallone impossibile da sbagliare. Il Parma sbanca il San Paolo, per Gattuso l’inizio dell’avventura a Napoli è più che mai in salita.

VIDEO NAPOLI PARMA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA