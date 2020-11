Video/ Napoli Rijeka (2-0) gol e highlights: partenopei in vetta al girone!

VIDEO NAPOLI RIJEKA: LA SFIDA AL SAN PAOLO

Il Napoli in una partita dai ritmi comunque non forsennati batte 2-0 il Rijeka e si prende il primo posto nel girone di Europa League, staccando di due punti AZ Alkmaar e Real Sociedad, ferme sul pari nello scontro diretto. Il Napoli prova a pungere al 5′ con un traversone di Di Lorenzo per Elmas, che conclude senza centrare però il bersaglio. All’11’ buona chance per Bakayoko che arriva a colpire di testa su una punizione battuta da Ghoulam, ma Nevistic non si lascia sorprendere. Il possesso di palla viene controllato saldamente dalla formazione partenopea, ma il Rijeka è ben chiuso nella propria metà campo e non lascia spazi. Il Napoli è riuscito comunque a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco, grazie a un’autorete di Anastasio (curiosamente unico napoletano in campo questa sera) che ha deviato nella porta del Rijeka una conclusione di Politano al 41′. La reazione dei croati è stata immediata con un gran sinistro di Loncar che ha sollecitato i riflessi di Meret, bravo a distendersi e deviare in angolo. Nella ripresa al 6′ gran destro di Demme che calcia di poco fuori, all’11’ invece è meno pericolosa la conclusione di Bakayoko che trova solo la potenza ma non la precisione. A chiudere definitivamente la partita in favore del Napoli ci pensa Hirving Lozano, che brucia la trappola del fuorigioco del Rijeka sfruttando una verticalizzazione di Lorenzo Insigne e non lasciando scampo a Nevisic, siglando il 2-0 alla mezz’ora del secondo tempo. E’ il colpo del ko per il Rijeka che esce di scena dalla Coppa. Ora il Napoli può puntare non solo alla qualificazione ai sedicesimi di finale, ma anche al primo posto nel girone.

IL TABELLINO

Napoli-Rijeka 2-0 (1-0 primo tempo)

Marcatori: 41′ p.t. Politano (N), 30′ s.t. Lozano (N).

Assist: 41′ p.t. Zielinski (N), 30′ s.t. Insigne (N).

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme (24′ s.t. Lobotka), Bakayoko; Politano (19′ s.t. Insigne), Zielinski (19′ s.t. Lozano), Elmas (24′ s.t. Mertens); Petagna (37′ s.t. Fabián Ruiz). All: Gattuso.

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio (35′ s.t. Braut); Muric (33′ s.t. Yateke), Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic. All: Rozman.

Arbitro: Ozkahya (Turchia)

Ammoniti: 29′ s.t. Anastasio (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI RIJEKA (da uefa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA