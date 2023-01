Video/ Napoli Roma (2-1) gol e highlights: il Cholito la decide! (Serie A)

VIDEO NAPOLI ROMA (2-1): LA PARTITA

Il Napoli non si ferma più e supera anche la Roma, sotto gli occhi di uno stadio, il Diego Armando Maradona, completamente in festa. Questo posticipo domenicale valido per la 20esima giornata, la prima del girone di ritorno, ci regala una partita ricca di occasioni e agonismo, risolta proprio nel finale. Nel primo tempo parte forte la squadra padrona di casa, con Kvaratskhelia che dopo 5 minuti scalda i guantoni di Rui Patricio, ma è la formazione giallorossa a mostrare un miglior atteggiamento. Nel momento migliore degli avversari, però, i partenopei passano in vantaggio: Mario Rui con una magia fa passare il pallone tra due giocatori in maglia bianca e serve il numero 77 georgiano, che va sul fondo ed effettua il cross. Osimhen raccoglie sul secondo palo, stoppa di petto, e con due palleggi si libera di Ibanez e Spinazzola con un’eleganza invidiabile, scaricando in rete con un destro potentissimo al volo. Perla rara di questo campione, capocannoniere del nostro campionato.

Nel finale della prima frazione di gioco l’attaccante nigeriano sfiora anche il raddoppio, ma il suo colpo di testa termina alto. Nel secondo tempo l’approccio degli uomini di Mourinho è migliore, con Cristante ed Ibanez che vanno vicinissimi al pareggio sugli sviluppi di palle inattive, ma gli azzurri in contropiede sono sempre pericolosissimi. Lozano poco dopo l’ora di gioco spreca un ribaltamento di fronte non servendo il compagno completamente solo e si fa neutralizzare il tentativo da Rui Patricio. Al 74esimo i capitolini trovano il gol del pareggio: cross meraviglioso di Zalewski e taglio sul secondo palo di El Shaarawy, che fa fuori il diretto marcatore e da vero attaccante fulmina Meret. Ampiamente meritato l’1-1. Quando la gara sembrava destinata a terminare con un pari, ci pensa il neo-entrato Simeone: l’argentino si stacca dalla marcatura, viene a prendersi il pallone, si gira e scarica un mancino sotto la traversa. Rete bellissima, ma favorita da uno Smalling troppo leggero. I ragazzi di Spalletti sono una macchina perfetta.

VIDEO NAPOLI ROMA (2-1): IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (24′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (47′ st Ndombele); Lozano (31′ st Simeone), Osimhen (31′ st Raspadori), Kvaratskhelia (24′ st Elmas). A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Zedadka, Bereszynski, Olivera, Juan Jesus, Gaetano, Demme, Elmas, Ndombele, Raspadori, Politano, Zerbin, Simeone. Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante (44′ st Volpato), Matic (38′ st Tahirovic), Pellegrini (38′ st Bove), Spinazzola (1′ st El Shaarawy); Dybala, Abraham (28′ st Belotti). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Camara, Bove, Tahirovic, EI Shaarawy, Solbakken, Volpato, Belotti. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 17′ pt Osimhen (N), 30′ st El Shaarawy (R), 41′ st Simeone (N)

NOTE: Ammoniti: Osimhen (N); Dybala, El Shaarawy (R). Recupero: 3′ pt, 6′ st

