Video/ Napoli Salernitana (4-1) gol e highlights: poker per gli azzurri (Serie A)

VIDEO NAPOLI SALERNITANA (4-1): TUTTO FACILE PER I PARTENOPEI

Il Napoli asfalta la Salernitana nel derby campano calando un bel poker firmato da Juan Jesus, Mertens, Rrahamani e Insigne. I granata avevavo trovato il pareggio momentaneo con Bonazzoli. Andiamo a rivivere le emozioni del match. Zielinski la prende di testa, tentativo debole e facile parata di Belec. La prima occasione del match arriva sulla punizione di Mario Rui, respinge Belec. Elmas la mette fuori da solo contro Belec, era comunque fuorigioco. Come da previsione è il Napoli a fare la partita. Altra occasione per il Napoli con Fabian Ruiz che calcia a giro ma trova l’ottima risposta di Belec. Velo di Di Lorenzo per Lozano che calcia ma trova ancora Belec. Continua ad attaccare il Napoli, solo una squadra in campo fino ad ora. Elmas tocca per Juan Jesus in area che sigla ma viene beccato in fuorigioco. Dopo aver rivisto l’azione al VAR il direttore di gara convalida il gol!

Napoli che sblocca il derby. Fallo di Di Tacchio su Mertens in area, per il direttore di gara non ci sono gli estremi del calcio di rigore. Quindici minuti alla fine della prima frazione, Salernitana che fatica tantissimo nel proporsi nell’area avversaria. Obi commette fallo su Lobotka e si prende il secondo giallo de match. Bonazzoli! Arriva a sorpresa il pareggio della Salernitana! Obi di tacco serve Kechrida che la mette in mezzo e trova il tocco vincente di Bonazzoli. Intanto nella Salernitana deve uscire per infortunio Schiavone, al suo posto Jaroszynski. Bella conclusione di Fabian Ruiz, ottima risposta di Belec. Elmas viene messo giù da Veseli in area, rigore per il Napoli! Sulla sfera si presenta Mertens che non sbaglia! Il Napoli chiude avanti la prima frazione di gioco.

VIDEO NAPOLI SALERNITANA: SECONDO TEMPO

Arriva il tris del Napoli! Rrahmani di testa! Zielinski pesca di testa Mertens che a sua volta pesca il difensore che molto probabilmente chiude il match. Altro rigore per il Napoli conquistato da Insigne! Veseli tocca con il braccio, secondo giallo, ed espulsione. Lo stesso capitano va sul dischetto e mette dentro la rete del quattro a uno, gara senza storia. Una rete importantissima per Insigne che aggancia Maradona nella storia dei marcatore del Napoli a quota 115 gol. Ricordiamo che Insigne ha firmato per il Toronto e a fine stagione lascerà il Napoli. Osimhen riceve la sfera dal limite dell’area e calcia, palla fuori di poco. Spalletti fa entrare Zanoli e Ghoulam. Nella Salernitana intanto entra Simy per Bonazzoli. Zielinski prova a mettere la sua firma ma trova la grande risposta di Belec. Politano in area di rigore sceglie di calciare e non servire il meglio posizionato Osimhen, salva Belec. Pochi minuti alla fine del match, si attende solo il fischio finale. Termina il match, Napoli sul velluto contro la Salernitana.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (31′ st Zanoli), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (31′ st Ghoulam); Fabian Ruiz (19′ st Politano), Lobotka; Lozano (1′ st Insigne), Zielinski, Elmas; Mertens (19′ st Osimhen). A disposizione: Marfella, Ospina, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone (36′ pt Jaroszynski), Obi; Bonazzoli (34′ st Simy), Vergani (17′ st Russo). A disposizione: Russo, Guerrieri, Cannavale, Motoc, Perrone, Iervolino, Guida. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Pairetto

MARCATORI: 17′ pt Juan Jesus (N), 33′ pt Bonazzoli (S), 49′ pt Mertens (N, su rig.), 2′ st Rrahmani (N), 8′ st Insigne (N, su rig.)

NOTE: Espulso per doppia ammonizione Veseli (S). Ammoniti: Delli Carri, Obi, Veseli (S); Recupero: 4′ pt, 0′ st.

