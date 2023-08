Video/ Napoli Sassuolo (2-0) gol e highlights: Osimhen inizia, Di Lorenzo conclude (Serie A 2^ giornata)

VIDEO NAPOLI SASSUOLO (2-0): CAMPIONI SENZA PROBLEMI

Napoli Sassuolo, gara iniziata a viso aperto da entrambe le squadre che stanno facendo fuoco e fiamme in questi primi venti minuti di gioco. I campioni di Italia hanno quasi accarezzato un rigore a favore ma il replay ha smentito gli umori dello stadio. Il Sassuolo invece prende una traversa con Bajrami che calcia dal limite dell’area di rigore. Il più pericoloso per la squadra di casa è ovviamente Osimhen, che alla seconda occasione da rigore va dal dischetto è firma il primo vantaggio del Napoli, il rigore è stato procurato da una furbata di Politano che riesce a proteggere il pallone e a farsi colpire dal difensore neroverde.

Termina il primo tempo di Napoli Sassuolo, seconda frazione della prima metà che appare noiosa rispetto alla prima, poiché le due squadre pensano più a difendere piuttosto che ad attaccare. Forse qualche carico ancora da smaltire o forse la voglia dei padroni di casa di iniziare a gestire il match. Questa seconda ipotesi sembra la più probabile visto che dall’assetto della squadra azzurra si evince come i campioni di Italia vogliono addormentare la partita: passaggi orizzontali, poco rischiosi che fanno correre gli avversari. Una scelta tattica forse iniziata troppo presto, a come dice il detto meglio prevenire che curare. Unico squillo del match il colpo di testa di Anguissa di molto al lato.

NAPOLI SASSUOLO, IL SECONDO TEMPO

Riprende il secondo tempo di Napoli Sassuolo, una gara che si è messa molto in salita per la squadra ospite poiché il cervello della squadra Maxime Lopez è stato espulso per condotta antisportiva dopo aver detto qualche parolina di troppo all’arbitro. Il francese era l’uomo che Dionisi aveva messo come regista e che adesso purtroppo la sua squadra perderà molto sotto quel punto di vista, dato che il Napoli potrà godere sia dell’uomo in più sia di una manovra più raffazzonata da parte della squadra dell’Emilia Romagna. Infatti poi arriva la rete di Di Lorenzo.

Napoli Sassuolo volge al termine e dopo la rete da attaccante puro del Capitano Di Lorenzo la partita è stata gestita dal Napoli, infatti la squadra di Rudi Garcia ha controllato il gioco fino allo scadere e ha aspettato con un po’ di classe che l’arbitro fischiasse la fine dell’incontro. Una prova molto convincente anche sotto il punto di vista difensivo per i partenopei. Infatti nella prima uscita i campioni di Italia sembravano un po’ titubanti sotto quel punto di vista, ma l’ottima prova messa in campo oggi ha dato una linfa diversa anche nella propria metà campo.

NAPOLI SASSUOLO, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6.5, Jesus 6, Olivera 6; Anguissa 6.5 (Simeone s.v), Lobotka 6 (Elmas s.v), Zielinski 6.5 (Cajuste s.v); Politano 6 (Kvaratskhelia 6.5), Osimhen 7, Raspadori 5.5.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5, Tressoldi 5.5, Vina 6 (Pedersen); Boloca 6 (Racic), Lopez 4, Henrique 5.5; Bajrami 5.5, Pinamonti 5.5 (Mulattieri), Laurienté 6.

Reti: Osimhen, Di Lorenzo

Espulsioni: 54’ Maxime Lopez

