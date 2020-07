Video/ Napoli Sassuolo (2-0): highlights e gol. Decidono Hysaj e Allan (Serie A)

Il video di Napoli Sassuolo ci racconta della bollente partita che è andata in scena ieri sera al San Paolo, valida per la 36^ giornata di Serie A, che si è pure conclusa con il successo degli azzurri col risultato di 2-0. I giocatori di Gattuso dunque tornano a vincere, ma va detto che il successo dei partenopei non ha poche ombre: protagonista assoluto ieri in campo infatti non è stato il gioco ma l’arbitraggio, che è arrivato ad annullare fino a 4 gol ai neroverdi per fuorigioco, di cui 3 decisi con l’intervento del Var. Certo sulla giustezza delle misure prese non paiono esservi dubbi, ma senza dubbio il caso è ben curioso e non cancella in ogni caso la buona prestazione della formazione di De Zerbi, come pure le tante leggerezze che il Napoli ha commesso in campo. Ma tornando alle azioni salienti del match, va detto che gli uomini di Gattuso hanno ieri segnato un gol per tempo: la prima rete arriva al 8’ minuti di gioco con Hysaj, che ben sfrutta il passaggio di Zielinski, mentre la seconda è solo al terzo minuto di recupero, dopo il 90’ a firma di Allan. Nel mezzo già i due gol annullati di Djuricic al 32’ e al 37’ e poi le reti, sempre invalidate di Caputo e Berardi, rispettivamente al 49’ e al 61’. Al triplice fischio finale sono comunque tre punti per il Napoli, che dovrà certo mostrare qualcosa di più nei prossimi giorni se vuole farsi strada nel tabellone finale della Champions League. Pure il club azzurro, che già messo in ghiaccio la qualificazione ai gironi di Europa League, in virtù della vittoria della Coppa Italia, ora si porta alla settima posizione, a un punto dal Milan di Pioli.

IL TABELLINO

Napoli-Sassuolo 2-0 (1-0 PT)

Marcatori: 8′ Hysaj (N), 93′ Allan (N)

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas (59′ Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (79′ Allan), Lobotka, Zielinski (79′ Elmas); Callejon (67′ Mertens), Milik (67′ Politano), Insigne. A disp: Meret, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Demme, Younes, Lozano. All. Gennaro Gattuso

SASSUOLO: Consigli; Muldur (46′ Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio (88′ Manzari); Magnanelli, Locatelli (83′ Kyriakopoulos); Berardi, Djuricic (83′ Haraslin), Traorè (73′ Raspadori); Caputo. A disp: Pegolo, Turati; Peluso, Magnani, Piccinini, Mercati, Ghion. All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Bottegoni – Bresmes

Quarto Ufficiale: Pezzuto

VAR: Nasca – Longo

Ammoniti Berardi (S), Djuricic (S), Mertens (N), Marlon (S)

VIDEO NAPOLI SASSUOLO, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA