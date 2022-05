Video/ Napoli Sassuolo (6-1) gol e highlights: Champions League blindata (Serie A)

VIDEO NAPOLI SASSUOLO (6-1): GOLEADA PARTENOPEA

Il Napoli asfalta con un risultato tennistico il Sassuolo e ipoteca la qualificazione in Champions League. Nei primi venti minuti di gara vanno a segno Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Nella ripresa ancora Mertens e Rrahmani bucano Consigli, il Sassuolo sigla con Maxime Lopez la rete della bandiera. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Palo di Osimhen! Chiriches serve all’indietro per Consigli, il centravanti del Napoli intercetta, scarta Consigli e calcia, la palla termina sul palo. Koulibaly! La sblocca il Napoli! Da calcio d’angolo battuto da Insigne il difensore trova il colpo di testa vincente con Consigli che non può arrivarci. Napoli che ora attacca alla ricerca del secondo gol. Osimhen scende sulla sinistra e crossa, para facile Consigli. Grande azione di Mertens che per un soffio non trova Insigne. Grande occasione per Insigne che salta Chiriches ma poi la mette fuori. Osimhen calcia in area, Ferrari lo chiude in angolo. Il Napoli è padrone del campo fino ad ora, Sassuolo che gioca sempre molto aperto.

Osimhen! Arriva il raddoppio del Napoli! Ancora da calcio d’angolo, crossa Insigne e di testa Osimhen trova prima la traversa e poi il gol. Lozano! Cala il tris un Napoli indomabile! Grande assist di Osimhen che supera Ferrari e Chiriches con il messicano che chiude in pratica il match. Mario Rui per Mertens che entra in area e cala il poker nel giro di venti minuti! Inizio del Napoli devastante. Insigne per Mario Rui che di sinistro la mette alta, solo Napoli in campo. Si fa vedere il Sassuolo con Scamacca che viene chiuso da Rrahmani. Ritmo della gara che cala leggermente con il Napoli che ha chiuso la gara in venti minuti. Frattesi ci prova da fuori area ma non trova la porta. Mertens per Osimhen, chiude tutto Consigli. Altra occasione per Osimhen, con il destro per un soffio non trova la porta. Scambiano Mertens ed Insigne, calcia il bellga che viene chiuso da Maxime Lopez. Grande occasione per Lozano che calcia tra le braccia di Consigli. Termina la prima frazione di gara, Napoli avanti quattro a zero sul Sassuolo.

VIDEO NAPOLI SASSUOLO: IL SECONDO TEMPO

Nel Sassuolo entrano Defrel e Ayhan per Scamacca e Chiriches. Di Lorenzo in mezzo per Osimhen che viene chiuso bene da Ayhan. Cross di Insigne, Osimhen calcia con il destro al volo e non trova la porta. Frattesi si prende un giallo per simulazione. Il fallo era in area di Mario Rui. Mertens! Cala la manita il Napoli! Assist di Fabian Ruiz in area per il belga che supera ancora Consigli! Insigne per Fabian Ruiz che da fuori area non trova la porta e calcia alle stelle. Abbiamo intanto raggiunto l’ora di gioco con il Sassuolo che continua a subire gli attacchi del Napoli. Ci prova Defrel in caduta, para facile Ospina. Henrique per Berardi, di sinistro trova solo l’esterno della rete. Napoli che sembra non accontentarsi nonostante il cinque a zero. Lozano prova a pressare Consigli che si libera della sfera. Osimhen sigla ma è in fuorigioco. Quindici minuti al termine, Spalletti non ha effettuato nemmeno una sostituzione. Berardi per Magnanelli che spara alle stelle. Nel Napoli entrano Elmas, Politano e Demme per Fabian Ruiz, Lozano e Osimhen. Rrahmani! Arriva il sesto gol del Napoli! Assist involontario di Di Lorenzo con il difensore che non sbaglia. Entrano intanto Zanoli e Ghoulam per Mario Rui e Di Lorenzo. Giallo per Berardi dopo il fallo su Insigne. Anguissa in mezzo per Mertens che di testa non trova la porta. Maxime Lopez! Arriva il gol della bandiera del Sassuolo. Azione confusa in area del Napoli con Berardi che confeziona l’assist decisivo per il compagno di squadra. Termina il match senza recupero, dominio totale del Napoli che vince per sei reti ad uno.

VIDEO NAPOLI SASSUOLO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo (37’st Zanoli), Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui (37’st Ghoulam); Anguissa, Fabian Ruiz (32’st Demme); Lozano (32’st Politano), Mertens, Insigne; Osimhen (32’st Elmas). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Juan Jesus, Zielinski, Petagna. Allenatore: Spalletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (1’st Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (27’st Magnanelli), Lopez; Berardi, Djuricic (25’pt Henrique), Raspadori; Scamacca (1’st Defrel). A disposizione: Pegolo, Satalino, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

MARCATORI: 7’pt Koulibaly (N), 15’pt Osimhen (N), 19’pt Lozano (N), 21’pt e 9’st Mertens (N), 35’st Rrahmani (N), 42’st Lopez (S).

NOTE: Ammoniti: Lopez, Frattesi, Berardi (S). Recupero: 1’pt, 0’st.

