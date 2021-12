Video/ Napoli Spezia (0-1) gol e highlights: tonfo degli azzurri al Maradona

VIDEO NAPOLI SPEZIA (0-1): LA SINTESI DEL MATCH

Il Napoli chiude malissimo il 2021 cadendo in casa contro lo Spezia che vince grazie all’autogol di Juan Jesus. Dopo l’impresa in casa del Milan per la compagine partenopea una sconfitta davvero clamorosa. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Prima occasione per il Napoli con Zielinski che si inserisce in area e tira, la sfera sorvola la traversa. Lozano prova a superare Provedel di testa, il direttore di gara ravvisa un fuorigioco del messicano. Discesa di Lozano che crossa in mezzo ma non trova compagni di squadra pronti a colpire. Lozano crossa per Mertens che viene però anticipato da Nikolaou. Anguissa ci prova dalla distanza dopo la bella azione del Napoli, palla fuori. Problemi fisici per Di Lorenzo che potrebbe abbandonare il campo. Grosso rischio di Politano al limite della propria area, prende la sfera Manaj chiuso dallo stesso Politano.

Maggiore per Bastoni in area, quest’ultimo controlla male. Politano calcia da fuori area ma trova solo l’esterno della rete. Rraahmani ci prova da calcio d’angolo, il suo tiro viene murato dalla difesa spezzina. Mertens si incunea in area di rigore e calcia, Provedel respinge in angolo. Altra occasione per Mertens, il suo tiro sfiora il palo. Autorete di Juan Jesus! Clamoroso vantaggio dello Spezia! Su punizione dello Spezia calciata da Bastoni il difensore la devia nella propria porta. Politano assiste Zielinski che calcia, Nikolaou mura il polacco e poi spazza. Intervento fallo si Mario Rui ai danni di Reca, giallo per l’esterno. Termina la prima frazione di gara, decide al momento la sfortunata autorete di Juan Jesus.

SECONDO TEMPO

Palla in area per Manaj, chiude bene Di Lorenzo. Kiwior entra duro su Anguissa e si becca il giallo. Lozano ci prova con il destro al volo ma non trova la porta. Manaj ferma con le cattive Di Lorenzo e si prende il giallo. Napoli che attacca a testa bassa per provare a riequilibrare il match. Politano assiste Lozano che trova la rete del pari, fischiato però fuorigioco. Incursione in area di Maggiore che pesca Amian, tiro di quest’ultimo fuori. Politano per Petagna che ci prova di testa ma viene chiuso. Politano per Anguissa in mezzo, chiude tutto Maggiore. Gol di Petagna ma il direttore di gara annulla per fallo in attacco.

Mario Rui raccoglie la sfera entra in area e tira, chiude il muro spezzino. Politano ci prova dal limite dell’area, bravo Erlic a chiuderlo. Provedel esce male, Lozano calcia a porta vuota ma Erlic salva sulla linea! Lozano su cross di Politano, tiro centrale. Bastoni per Manaj, salva tutto Mario Rui chiudendo in angolo. Napoli che si espone al contropiede dello Spezia quando mancano circa quindici minuti alla fine. Ounas prova dalla lunga distanza, tentativo largo. Movimento di Elmas che la mette in mezzo ma non trova nessuno. Passaggio di Ounas per Di Lorenzo, Provedel salva con una grande parata. Di Lorenzo da fuori area, salva ancora Provedel. Elmas di testa centra la traversa! Termina il match con l’incredibile vittoria dello Spezia in casa del Napoli.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (41′ st Ghoulam); Lobotka (33′ st Elmas), Anguissa; Politano (41′ st Demme), Zielinski (25′ st Ounas), Lozano; Mertens (1′ st Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Zanoli. Allenatore: Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amiah, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Manaj, Agudelo (49′ st Colley). A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Ferrer, Hristov, Kavalenko, Nguiamba, Sher, Antiste, Nzola. Allenatore: Motta

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 37′ pt autorete Juan Jesus (N)

NOTE: Ammoniti: Mario Rui, Petagna (N), Maggiore, Kiwior, Manaj (S). Recupero: 3’pt, 5′ st.

