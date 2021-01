Video/ Napoli Spezia (1-2): highlights e gol. Clamoroso KO per Gattuso e gli azzurri!

VIDEO NAPOLI SPEZIA (1-2): LA SINTESI

Colpo aquilotto al Diego Armando Maradona, dove gli azzurri cadono 1-2. Il video e gli highlights di Napoli Spezia mostrano subito la verve offensiva dei partenopei, che si schiantano contro un ottimo Provedel. La squadra di Gattuso macina gioco e crea occasioni, senza però riuscire a sbloccarla. Il portiere spezzino è subito protagonista, il Napoli prova a sorprenderlo con un mancino a giro di Politano che non va a buon fine. Attorno al quarto d’ora il numero uno dei bianconeri rischia la frittata, favorendo il tiro di Insigne a cui riesce comunque ad opporsi. Ancora Napoli pericoloso con Fabian, questa volta è Terzi a salvare. Poco dopo Ismajli si rivela decisivo sulla girata di Insigne e il risultato resta sullo 0-0. Il ‘Chucky’ segna ma viene gelato dalla VAR che annulla per fuorigioco. Insigne continua ad impensierire Provedel, mentre nel finale di tempo di riprova Provedel con una giocata che si spegne alta. Nel corso del secondo tempo Gattuso mette dentro Petagna per dare maggiore peso in attacco. La scelta viene premiata dall’ex Spal, che segna subito sul cross basso di Di Lorenzo. 1-0. Il Napoli potrebbe raddoppiare ma non lo fa, sciupando potenziali occasioni. Lo Spezia ringrazia e pareggia i conti, approfittando di un fallo commesso dentro l’area da Fabian su Pobega. Dagli undici metri si presenta Nzola, che non sbaglia e fissa l’1-1. Gli uomini di Italiano restano in dieci uomini per un doppio giallo rimediato da Ismali ma ribaltano clamorosamente il punteggio. Dopo un’occasione gettata al vento dal Napoli con il duo Lozano Petagna, Pobega ribadisce in rete il palo colpito da Nzola. 1-2 e assalto finale inutile da parte degli azzurri: sia Elmas che Llorente non concretizzano i palloni del possibile 2-2. Vince lo Spezia di Italiano.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 1-2

MARCATORI: 58′ Petagna (N), 68′ rig. Nzola (S), 81′ Pobega (S)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 5,5; Di Lorenzo 6, Manolas 5,5, Maksimovic 5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 4,5 (85′ Llorente 5), Bakayoko 6 (76′ Lobotka sv); Politano 5,5 (53′ Petagna 6,5), Zielinski 5,5 (76′ Elmas 5), Insigne 5; Lozano 5,5. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 7; Vignali 5,5, Terzi 6, Ismajli 5, Marchizza 6,5 (90′ Ramos sv); Deiola 6 (46′ Pobega 7), Agoumè 6, Maggiore 6,5 (90′ Saponara sv); Agudelo 6 (46′ Gyasi 6), Nzola 7, Farias 6 (79′ Erlic sv). All. Italiano.

Arbitro: Mariani Ammoniti: Pobega (S), Maggiore (S), Di Lorenzo (N), Terzi (S), Manolas (N) Espulsi: Ismajli (S)

VIDEO NAPOLI SPEZIA, HIGHLIGHTS E GOL





