VIDEO NAPOLI TRENTO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al PalaBarbuto la Dolomiti Energia Trentino sconfigge il Napolibasket con un roboante 114 a 89 maturato nel corso dell’intera disputa. Nel primo tempo l’atteggiamento arrembante mostrato dai bianconeri sembra inizialmente mettere in difficoltà i biancazzurri.

Video Milan Futuro Spal (1-0)/ Gol e highlights: Sandri decide su rigore (Serie C)

Tuttavia i padroni di casa si ricompattano e fanno del loro meglio per replicare a dovere e così si riportano subito alle costole dei rivali di giornata. I partenopei mostrano un volto nuovo e differente rispetto a quello mostrato in apertura di gara che li porta addirittura a condurre la sfida nel punteggio per qualche istante. L’Aquila non si lascia in ogni caso impressionare e reagisce sfoderando di nuovo tutta la brillantezza esibita all’inizio permettendole di chiudere avanti all’intervallo lungo con un buon margine di otto punti.

Video Sestri Levante Lucchese (2-1)/ Gol e highlights: successo ligure (Serie C)

Nel secondo tempo l’intensità proposta sul parquet da Trento non accenna a diminuire e gli azzurri tentano vanamente di tenere il passo dei rivali di turno, rimediando però soltanto un distacco ancor maggiore che in precedenza. Nel finale gli uomini guidati in panchina da coach Galbiati sugellano un successo ottenuto in maniera molto più che meritata assicurandosi l’ennesimo parziale.

Questa vittoria assegna due punti all’Aquila Trento permettendole di raggiungere quota 44 nella classifica della Lega A di basket per la stagione 2024/2025. La sconfitta patita in questa trentesima giornata di campionato conferma invece il Napolibasket a 18 punti in graduatoria.

DIRETTA/ Caldiero Terme Triestina (risultato finale 0-0): espulso Silvestri! Playout Serie C 10 maggio 2025

VIDEO NAPOLI TRENTO: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS