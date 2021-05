Video/ Napoli Udinese (5-1) gol e highlights. Partenopei da Champions!

Vola il Napoli che si avvicina sempre di più verso la Champions League dopo la cinquina rifilata all’Udinese. Il Napoli come prevedibile inizia il match a testa bassa, a caccia di una vittoria Champions. All’11’ i partenopei hanno la prima grande occasione per sbloccare il risultato con una sponda di Osimhen per Di Lorenzo che da posizione molto ravvicinata gira però clamorosamente fuori. Osimhen è comunque il grande protagonista di questo avvio di match tenendo sulle spine la retroguardia friulana, al 17′ un suo colpo di testa manca di poco il bersaglio, quindi gioco fermo per una ginocchiata di Okaka a Fabian Ruiz, con lo spagnolo che ha bisogno delle cure dei sanitari. Al 28′ passa il Napoli: Musso riesce ad opporsi a una conclusione ravvicinata dello scatenato Osimhen ma non può nulla sulla ribattuta di Zielinski. Passano appena 3′ e al 31′ Fabian Ruiz con uno splendido sinistro a giro batte Musso, mattonella perfetta per lo spagnolo e Napoli avanti 2-0 sull’Udinese. Dopo l’uno-due firmato da Zielinski e Fabian Ruiz il Napoli sembra padrone della partita ma l’Udinese ha il merito di non perdersi d’animo. Qualche problema fisico anche per De Paul, poi Stryger-Larsen chiude bene sull’affondo di Di Lorenzo. Al 41′ però è l’Udinese ad accorciare le distanze. De Paul verticalizza bene per Okaka che si infila tra Manolas e Rrhamani, riuscendo a battere Meret e a riportare in partita la formazione allenata da Luca Gotti. Nonostante il vantaggio il Napoli riparte ad alti ritmi, cercando di chiudere anticipatamente la partita. All’11′ arriva il tris partenopeo grazie a Lozano, che intercetta un appoggio di Musso a De Paul e indisturbato sigla il 3-1. Il Napoli insiste, una gran botta di Osimhen sorvola di poco la traversa, quindi arriva il poker: al 21′ Musso si oppone a un colpo di testa di Manolas, ma irrompe Di Lorenzo che porta la squadra di Gattuso sul 4-1. La formazione partenopea ha trovato infine la cinquina grazie a Insigne, che ha ricevuto palla da Politano e a piazzato una staffilata imparabile per Musso.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per il Napoli prosegue il silenzio stampa di Rino Gattuso, nonostante il tecnico sia sempre più vicino a completare la rimonta in grado di portare i partenopei di nuovo in Champions. Si parla di un rapporto che difficilmente sarà ricucito col presidente De Laurentiis e un futuro di Gattuso in panchina che potrebbe essere a Firenze. Per Luca Gotti invece non c’è molto da commentare riguardo una partita in cui l’Udinese ha sostanzialmente subito il gioco avversario. “Oggi un Napoli in grande condizione psico-fisica ha incontrato una squadra, la nostra, che al contrario era in grande difficoltà dal punto di vista fisico a causa delle assenze che si sono accumulate nel tempo. Alcuni dei giocatori sono scesi in campo in cattive condizioni, le quali normalmente non consentirebbero l’impiego, perciò ringrazio tutti quelli che hanno risposto presente ma in campo abbiamo avuto delle difficoltà e si è visto. Fin da subito abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fatto errori grossolani e in questo momento abbiamo grossi problemi a dare profondità al gioco. Abbiamo cercato di proporre un’uscita un po’ più ragionata ma questa sera abbiamo commesso tanti grandi errori“. Anche Stefano Okaka, a segno nel match, ha commentato la prova dell’Udinese: “E’ sempre brutto prendere 5 gol, siamo dei professionisti di alto livello e cerchiamo sempre di vincere e fare la prestazione. Oggi loro avevano qualcosa di importante da giocarsi, noi avevamo l’intenzione di fare bene ma non è andata come volevamo. Non c’è tempo per pensare, siamo nel finale di stagione e possiamo ancora raggiungere la parte sinistra della classifica“.

VIDEO NAPOLI UDINESE, HIGHLIGHTS E GOL

