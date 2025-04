VIDEO NAPOLI VARESE, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso l’impianto Palasport Barbuto l’Openjobmetis Varese ha la meglio sul Napoli Basket per 97 a 87. Nel primo tempo gli uomini allenati da coach Giorgio Valli sembrano iniziare bene la partita provando anche a prendere immediatamente in mano le redini dell’incontro.

Tuttavia, i biancorossi non si disuniscono e replicano in maniera solida ai colpi degli avversari rimettendo presto le cose a loro favore. Nel secondo tempo i lombardi proseguono la loro strada inseguiti vanamente dai padroni di casa, incapaci di ridurre le distanze nonostante gli sforzi compiuti proprio in quella direzione.

Nel finale di gara i campani hanno finalmente l’opportunità di aggiudicarsi il parziale per la prima volta nel corso della serata ma è ormai troppo tardi per poter anche solo pensare di rimontare ripristinando l’equilibrio e andando di conseguenza disputare i tempi supplementari previsti con l’extra-time. Il miglior marcatore dela serata è stato Jaylen Hands grazie ai suoi 29 punti totalizzati per i biancorossi.

Questo successo consegna alla Pallacanestro Varese due punti che la rendono così in grado di raggiungere quota 16 nella classifica della Lega A di basket stagione 2024/2025. Il Napoli deve invece arrendersi venendo oltrettutto acciuffato dai diretti rivali della ventiseiesima giornata di campionato proprio a 16 punti. Entrambe le compagini si piazzano a quattro lunghezze dalla zona retrocessione dove si trova la Scafati.

