Video/ Napoli Verona (0-0) gol e highlights: per gli scaligeri è un punto d’oro

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI VERONA: ZERO EMOZIONI

Il video gol e highlights di Napoli Verona non regala grandi emozioni. Il Napoli pareggia in casa contro un Verona che difende con ordine e porta a casa un punto pesantissimo in chiave salvezza. La capolista cambia cinque titolari pensando alla sfida di ritorno di Champions League contro il Milan al Maradona. Dopo una prima frazione senza grandi emozioni nella ripresa accende la gara Osimhen che coglie una traversa al volo dimostrando di essere pronto per la sfida contro i rossoneri.

Nel finale in contropiede Ngonge ha la palla della vittoria ma spreca incredibilmente da solo contro Meret. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Tameze in mezzo, Di Lorenzo libera l’area di tacco. Inizio aggressivo della compagine scaligera. Si prova ad innescare Di Lorenzo, Montipò lo anticipa. Lasagna scambia con Faraoni, Oliveira chiude in fallo laterale.

Grande lettura di Tameze su Politano, la sfera termina sul fondo. Braccio largo di Ceccherini su Politano, giallo e punizione per il Napoli. Oliveira per Raspadori che non ci arriva di un soffio. Politano in mezzo, Lasagna la mette in angolo con un grande ripiegamento difensivo. Lozano la mette in mezzo, non ci arriva nessuno. Lasagna calcia dalla distanza, Meret si fa trovare pronto.

Una curiosità su Lasagna che ha siglato quattro gol contro il Napoli nella sua carriera, vittima preferita insieme al Benevento. Faraoni per Lasagna fuori area, tiro che termina altissimo. Ancora Lasagna, altro tiro fuori. Lozano in mezzo, allontana bene Ceccherini. Il direttore di gara assegna un solo minuto di recupero. Termina la prima frazione di gioco, il Verona sta tenendo testa alla capolista.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI VERONA: NGONGE A UN PASSO DALLA BEFFA!

Elmas arriva al limite dell’area ma viene chiuso. Anguissa in mezzo, Di Lorenzo ci arriva di testa ma non trova la porta. Faraoni in mezzo, cross da dimenticare. Di Lorenzo supera Depaoli e crossa, Hien chiude. Nel Napoli stanno per entrare Zielinski e Kvaratskhelia. Escono Lozano e Demme. Nel Verona entrano Djuric e Coppola per Gaich e Ceccherini. Zielinski prova a servire Elmas, si chiude la difesa del Verona.

Nel Napoli entra Osimhen per Raspadori, boato al Maradona. Entra anche Lobotka per Elmas. Zielinski ci prova da fuori area ma viene murato. Lobotka dal fondo in mezzo, viene anticipato Osimhen da Tameze. Terracciano falloso su Kvara, c’è il giallo. Verdi ci prova su punizione, para senza problemi Meret. Di Lorenzo calcia in area, tiro sballato del capitano. Bolide di Osimhen dopo una deviazione di Hien, la palla prende la traversa!

Nel Napoli esce Politano ed entra Zedadka. Entra Ngonge per Lasagna. Resiste il Verona, pochi minuti alla fine per un punto in chiave salvezza che sarebbe d’oro. Dawidowicz commette fallo su Zedadka, c’è il giallo. Contropiede di Ngonge che da solo in contropiede spreca il gol della vittoria! Giallo per Kvara. Zielinski in mezzo, Anguissa di testa, para senza problemi Montipò. Verdi falloso su Kim, fallo e giallo. Termina il match, pareggio d’oro per il Verona.

IL TABELLINO DI NAPOLI VERONA

Napoli-Verona 0-0

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (19′ s.t. Zielinski), Elmas (27′ s.t. Lobotka); Politano (40′ s.t. Zedadka), Raspadori (27′ s.t. Osimhen), Lozano (19′ s.t. Kvaratskhelia). All. Spalletti.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (20′ s.t. Coppola); Faraoni (25′ s.t. Terracciano), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (25′ s.t. Verdi); Lasagna (41′ s.t. Ngonge), Gaich (20′ s.t. Djuric). All. Zaffaroni.

Arbitro: La Penna di Roma.

Ammoniti: 14′ Ceccherini (V), 33′ s.t. Terracciano (V), 45′ s.t. Dawidowicz (V), 46′ s.t. Kvaratskhelia (N), 49′ s.t. Verdi (V).

