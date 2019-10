Video/ Nardò-Foggia (0-1): highlights e gol, satanelli corsari nel Leccese (Serie D)

Il video con i gol e gli highlights di Nardò-Foggia 0-1 contiene le immagini salienti del match valevole per la nona giornata del girone H di Serie D. Terza vittoria esterna in campionato per i satanelli che tengono il passo del Bitonto capolista, non è stato comunque semplice battere la squadra ultima in classifica che ha dimostrato di avere carattere da vendere nonostante la posizione che occupa. Il momento decisivo arriva al 14′ del primo tempo quando il tiro apparentemente innocuo di Cittadino viene deviato da Aquaro che beffa Montagnolo e indirizza il pallone in rete. Gli ospiti trovano così la via del gol in maniera rocambolesca, inutili le proteste dei padroni di casa che chiedono un fallo o un fuorigioco inesistente, l’arbitro Sfira indica il centrocampo. I giocatori di Foglia Manzillo non si perdono d’animo e vanno a caccia del pareggio, Fumagalli alza sensibilmente il suo voto in pagella con un paio di interventi decisivi su Camara che in più occasioni ha messo in croce i difensori avversari, incapaci di stargli dietro quando scattava palla al piede. Nella seconda frazione di gioco Fumagalli continua a non abbassare la guardia in mezzo ai pali, oggi il portiere del Foggia è insuperabile e anche Calemme se ne deve rendere conto a sue spese. La squadra di Corda non riesce però a chiuderla con Tortori che fallisce la palla del raddoppio e tribola fino al triplice fischio del direttore di gara. Dopo due pareggi i satanelli ritrovano i tre punti ma la strada verso il ritorno in Serie C è ancora molto lunga. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI NARDÒ-FOGGIA 0-1 (da elevensports.it)

VIDEO NARDÒ-FOGGIA 0-1, IL TABELLINO

NARDÒ-FOGGIA 0-1 (0-1)

NARDÒ (3-5-2): Montagnolo; Aquaro, Trinchera, Pantano; Danucci (66′ Mengoli), Cancelli, Montaperto (66′ Avvantaggiato), Natalucci (73′ Iannucci), Spagnolo (77′ Marchionna); Calemme, Camara. All. Antonio Foglia Manzillo.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Delli Carri (62′ Cadili), Gentile, Viscomi; Sadek, Staiano (87′ Cannas), Cittadino (72′ Gerbaudo), Gibilterra (57′ Salines), Campagna; Russo (54′ Tortori), Iadaresta. All. Ninni Corda.

ARBITRO: Bodgan Nicolae Sfira (sez. di Pordenone).

AMMONITI: Cittadino (F), Russo (F), Spagnolo (N), Fumagalli (F), Pantano (N), Gerbaudo (F).

RECUPERO: 4′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 14′ aut. Aquaro (F).



