Video/ Newcastle Arsenal (1-0) gol e highlights: Gordon fa volare i Magpies (Premier League)

VIDEO NEWCASTLE ARSENAL (1-0): PRIMO KO PER I GUNNERS

Newcastle e Arsenal, il risultato al momento è di 0-0. Tuttavia, un momento degno di nota è stato un’occasione creata da Saka dell’Arsenal. Saka si è reso protagonista di un’opportunità che avrebbe potuto sbloccare il risultato a favore dell’Arsenal. Il giovane talento ha dimostrato la sua abilità nel penetrare nella difesa avversaria, cercando di mettere a segno un gol che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Nonostante l’occasione, il risultato è rimasto invariato fino a questo momento. La partita si sta svolgendo con intensità e entrambe le squadre cercano di prendere il controllo del match.

Video/ Bari Ascoli (1-0) gol e highlights: la risolve Sibilli nella ripresa! (Serie B, 4 novembre 2023)

Newcastle e Arsenal, la situazione sul tabellone resta ancorata sullo 0-0. Tuttavia, un momento significativo è stato l’occasione creata da Isaac del Newcastle. Almiron ha avuto una chiara opportunità che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita a favore del Newcastle. Con abilità e determinazione, ha cercato di superare la difesa avversaria, tentando di sbloccare il risultato con un tiro preciso. Nonostante l’occasione di Isaac, il risultato è rimasto invariato fino a questo momento. Entrambe le squadre stanno lottando duramente per prendere il controllo del match, ma le difese si sono dimostrate solide. Il secondo tempo si prospetta quindi interessante, con il Newcastle che cercherà di capitalizzare su ulteriori opportunità e l’Arsenal che continuerà a difendere il proprio obiettivo.

Video/ Avellino Virtus Francavilla (1-1) gol e highlights: reti di Gori e Polidori (Serie C, 4 novembre 2023)

VIDEO NEWCASTLE ARSENAL, IL SECONDO TEMPO

Newcastle e Arsenal, il punteggio si mantiene sullo 0-0, ma un momento significativo è stato l’occasione creata da Wilson del Newcastle. Wilson, in una posizione favorevole, ha avuto un’opportunità chiara per sbloccare il risultato a favore del Newcastle. La palla è giunta ai suoi piedi in un’area pericolosa, ma il suo tentativo è stato respinto dalla difesa avversaria o è terminato di poco a lato. Nonostante il persistere della parità, Wilson ha dimostrato la minaccia offensiva del Newcastle e la sua capacità di creare pericoli nell’area avversaria. Il Newcastle sta cercando di sfruttare queste opportunità per mettere in difficoltà l’Arsenal e cercare di conquistare il vantaggio. Il secondo tempo continua con una tensione palpabile e azioni da entrambe le parti.

Video/ Cittadella Brescia (3-2) gol e highlights: rimonta con Maistrello! (Serie B, 4 novembre 2023)

Newcastle e Arsenal si è conclusa con un risultato finale di 1-0 a favore del Newcastle, grazie alla rete di Gordon. In un incontro che ha visto il Newcastle ottenere una vittoria preziosa, la squadra di casa ha dimostrato determinazione e capacità tattiche. Gordon ha segnato il gol decisivo, dimostrando precisione nell’approccio alla porta avversaria. La rete ha segnato l’inizio del controllo del Newcastle sulla partita, mettendo in difficoltà la difesa dell’Arsenal. Nonostante gli sforzi dell’Arsenal nel cercare il pareggio, il Newcastle ha difeso con successo il proprio vantaggio. La partita ha visto momenti di tensione e azioni da entrambe le squadre, ma alla fine, il gol di Gordon è stato sufficiente per assicurare la vittoria al Newcastle.

VIDEO NEWCASTLE ARSENAL, IL TABELLINO

NEWCASTLE: Pope N. (Portiere), Trippier K., Schar F., Lascelles J., Burn D. (dal 1′ st Livramento V.), Guimaraes B., Longstaff S., Joelinton, Almiron M. (dal 18′ st Murphy J.), Wilson C. (dal 18′ st Willock J.), Gordon A.. A disposizione: Dubravka M. (Portiere), Dummett P., Hall L., Krafth E., Miley L. Allenatore: Howe E..

ARSENAL: Raya D. (Portiere), White B. (dal 29′ st Zinchenko O.), Saliba W., Gabriel, Tomiyasu T., Rice D., Jorginho (dal 34′ st Vieira F.), Havertz K., Saka B., Nketiah E. (dal 34′ st Trossard L.), Martinelli G.. A disposizione: Cedric, Elneny M., Hein K. (Portiere), Kiwior J., Nelson R., Ramsdale A. (Portiere) Allenatore: Arteta M..

RETI: al 19′ st Gordon A. (Newcastle) .

AMMONIZIONI: al 37′ pt Gordon A. (Newcastle), al 38′ pt Longstaff S. (Newcastle), al 39′ pt Schar F. (Newcastle), al 43′ st Guimaraes B. (Newcastle), al 45’+1 st Livramento V. (Newcastle) al 37′ pt Havertz K. (Arsenal).