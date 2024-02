Video/ Nigeria Angola (1-0) gol e highlights: Lookman decide il match (2 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NIGERIA ANGOLA (1-0): LA PARTITA

La Nigeria vince di misura sull’Angola grazie a Lookman su assist di Simon e vola centra la semifinale in Coppa D’Africa 2024. Gara abbastanza equilibrata con la diversa qualità che ha fatto la differenza. Ottima iniziativa dell’Angola, la difesa della Nigeria chiude in angolo. Mabululu a botta sicura da angolo, salva tutto Nwabili. L’Angola prende coraggio ma pensa a mantenere la difesa compatta. Nel finale di prima frazione arriva il terzo gol del centravanti dell’Atalanta. Grande azione di Simon che pesca il centravanti in area, tutto solo di sinistro la mette in rete.

Ad inizio ripresa l’Angola si riversa subito in attacco a caccia del pareggio. Grande passaggio per Zini in area, il suo tiro termina contro il palo. La Nigeria sigla la rete del raddoppio con Osimhen che viene però pescato in posizione di fuorigioco. Nel finale grandissima azione personale di Luvumbo che calcia a botta sicura, il portiere della Nigeria salva i suoi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NIGERIA ANGOLA (1-0): IL TABELLINO

NIGERIA: Nwabili S., Ajayi S., Troost-Ekong W., Bassey C., Aina O., Onyeka F. (dal 43′ st Aribo J.), Iwobi A. (dal 35′ st Yusuf A.), Zaidu, Simon M., Lookman A. (dal 45’+5 st Omeruo K.), Osimhen V. (dal 45’+5 st Onuachu P.). A disposizione: Awaziem C., Chukwueze S., Iheanacho K., Moffi T., Musa A., Ojo O. (Portiere), Osayi-Samuel B., Uzoho F. (Portiere) Allenatore: Peseiro J..

ANGOLA: Antonio S., Afonso E. (dal 34′ st Bela J.), Gaspar K., Buatu J., To Carneiro, Fredy (dal 21′ st Paz B.), Show, Estrela (dal 1′ st Zini), Gilberto (dal 21′ st Luvumbo Z.), Mabululu, Gelson Dala (dal 41′ st Milson). A disposizione: Gelson (Portiere), Inacio Miguel, Kadu (Portiere), Keliano M., Quinito Allenatore: Soares Goncalves P. V..

Reti: al 41′ pt Lookman A. (Nigeria) .

Ammonizioni: al 10′ st Bassey C. (Nigeria), al 26′ st Gaspar K. (Angola), al 27′ st Mabululu (Angola), al 29′ st Gelson Dala (Angola).

Gol annullati: al 30′ st Osimhen V. per (Nigeria).

