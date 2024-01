Video/ Nigeria Camerun (2-0) gol e highlights: Lookman mette la firma sui quarti (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NIGERIA CAMERUN (2-0): LA PARTITA

La Nigeria liquida il Camerun agli ottavi della Coppa D’Africa grazie alla doppietta dell’atalantino Lookman. Gara mai in discussione con il Camerun che sbaglia tanto in difesa e non costruisce azioni pericolose in attacco. Ad inizio match uscita avventata di Ondoa, Ajayi sulla seconda ribattuta la sblocca. Rete che viene annullata per fuorigioco con il direttore di gara richiamato al VAR. La Nigeria continua ad attaccare e la sblocca meritatamente. Grande azione di Osimhen che strappa palla ad un difensore avversario e serve Lookman, tiro non irresistibile del calciatore dell’Atalanta che comunque termina in rete.

Risultati Coppa D'Africa 2024/ Nigeria ai quarti! Diretta gol live score ottavi (oggi 27 gennaio)

Nella ripresa il Camerun attacca a testa bassa ma non crea occasioni. Lookman ci prova su punizione ma la mette alta. Lookman per Aina, Wooh salva in scivolata! Lookman per Iwobi che spreca malamente. In contropiede la chiude la Nigeria. Assist dalla sinistra e doppietta personale per Lookman. La Nigeria affronterà nel prossimo turno l’Angola.

Diretta/ Nigeria Camerun (risultato finale 2-0): decide Lookman (Coppa d'Africa, 27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NIGERIA CAMERUN (2-0): IL TABELLINO

NIGERIA: Nwabili S. (dal 35′ st Uzoho F.), Ajayi S., Troost-Ekong W., Bassey C., Aina O., Onyeka F., Iwobi A., Zaidu (dal 35′ st Omeruo K.), Simon M. (dal 45’+9 st Osayi-Samuel B.), Lookman A., Osimhen V. (dal 45’+9 st Onuachu P.). A disposizione: Aribo J., Awaziem C., Chukwueze S., Iheanacho K., Moffi T., Musa A., Onyedika R., Yusuf A. Allenatore: Peseiro J..

CAMERUN: Ondoa F. (Portiere), Castelletto J., Wooh C., Gonzalez O. (dal 33′ st Aboubakar V.), Moumi Ngamaleu N. (dal 42′ st Tchato E.), Ntcham O., Anguissa F., Nouhou, Toko Ekambi K. (dal 45’+6 st Moumbagna F.), N’Koudou G., Magri F.. A disposizione: Elliott B., Epassy D. (Portiere), Kemen O., Moukoudi H., Neyou Y., N’Jie C., Onana A. (Portiere), Tchamadeu J., Yongwa D. Allenatore: Song R..

Diretta/ Angola Namibia (risultato finale 3-0): la chiude Mabululu! (Coppa d'Africa, 27 gennaio 2024)

Reti: al 36′ pt Lookman A. (Nigeria) , al 45′ st Lookman A. (Nigeria) .

Ammonizioni: al 42′ st Simon M. (Nigeria), al 45’+5 st Aina O. (Nigeria) al 9′ st Wooh C. (Camerun), al 27′ st N’Koudou G. (Camerun).

Gol annullati: al 9′ pt Ajayi S. per (Nigeria).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NIGERIA CAMERUN













© RIPRODUZIONE RISERVATA