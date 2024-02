Video/ Nigeria Sudafrica (5-3 d.c.r.) gol e highlights: le Super Aquile in finale! (7 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NIGERIA SUDAFRICA (5-3 D.C.R.): LA PARTITA

La Nigeria supera ai calci di rigore il Sudafrica ed è la prima finalista della Coppa d’Africa. Gara ricca di emozioni con un episodio curioso che nel finale ha portato dal due a zero di Osimhen al rigore per il Sudafrica. Ajayi ci prova di testa su punizione, Williams respinge la minaccia. Evidence Makgopa calcia forte da fuori area, Nwabili si rifugia in angolo. Ci prova Osimhen di testa, palla fuori.

La gara si accende nella seconda frazione. Mothobi Mvala commette fallo in area su Osimhen, rigore Nigeria. Batte il capitano Troost-Ekong centrale e spiazza Williams. Osimhen sigla in contropiede a porta vuota, ma il direttore di gara va al VAR e fischia il rigore al Sudafrica. Fallo di un difensore nigeriano, episodio incredibile nel finale di gara. Mokoena non fallisce e porta il Sudafrica ai supplementari. La lotteria dei rigori premia la Nigeria. Calcia Moffi centrale e non sbaglia. Mokoena sbaglia. Omeruo sigla nell’angolino sinistro, Nigeria avanti. Ottima trasformazione di Mayambela. Errore di Ola Aina. Sbaglia anche Makgopa! Nwabili si tuffa sul lato giusto e salva. Rincorsa lunga di Troost-Ekong che la mette sulla sinistra. Siglano Mvala e Ihenacho. Nigeria in finale!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NIGERIA SUDAFRICA (5-3 D.C.R.): IL TABELLINO

NIGERIA: Nwabili S., Aina O., Troost-Ekong W., Ajayi S., Bassey C., Osayi-Samuel B. (dal 15’+2 sts Omeruo K.), Onyeka F. (dal 12′ pts Aribo J.), Iwobi A. (dal 18′ st Yusuf A.), Simon M. (dal 18′ st Chukwueze S.), Osimhen V. (dal 5′ sts Moffi T.), Lookman A. (dal 12′ pts Iheanacho K.). A disposizione: Ojo O., Uzoho F., Awaziem C., Musa A., Onuachu P., Onyedika R., Onyemaechi B. Allenatore: Peseiro J..

SUDAFRICA: Williams R., Mudau K., Kekana G., Mvala M., Modiba A., Mokoena T., Xulu S. (dal 30′ st Mayambela M.), Sithole S., Zwane T. (dal 30′ st Lepasa Z. dal 12′ sts Sibisi N.), Makgopa E., Tau P.. A disposizione: Goss R., Mothwa V., Adams J., Appollis O., Mashego T., Mobbie N., Monare T., Morena T. Allenatore: Broos H..

Reti: al 22′ st Troost-Ekong W. (Nigeria), al 45′ st Mokoena T. (Sudafrica) .

Ammonizioni: al 11′ pts Onyeka F. (Nigeria), al 15′ sts Troost-Ekong W. (Nigeria).

Gol annullati: al 40′ st Osimhen V. per (Nigeria).

Sequenza rigori: [1] Moffi T. gol (Nigeria), [2] Omeruo K. gol (Nigeria), [3] Aina O. fallito (Nigeria), [4] Troost-Ekong W. gol (Nigeria), [5] Iheanacho K. gol (Nigeria) [1] Mokoena T. fallito (Sudafrica), [2] Mayambela M. gol (Sudafrica), [3] Makgopa E. fallito (Sudafrica), [4] Mvala M. gol (Sudafrica).

