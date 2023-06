Video/ Norvegia Francia U21 (0-1) gol e highlights: decide Olise! (Europei Under 21, 25 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NORVEGIA FRANCIA U21: LA SINTESI

Allo Stadionul Dr. Constantin Radulescu di Cluj-Napoca la Francia U21 supera la Norvegia U21 per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini partono senza premere il piede sull’acceleratore e falliscono una mezza chance per partte con la punizione di Zafeiris al 7′ da una parte e con un tiro cross di Larouci all’8′ dall’altra. I minuti scorrono sul cronometro ed i galletti tentano di rendersi pericolosi in zona offensiva al 14′ con un colpo di testa di Adli parato miracolosamente da Klaesson e poi con le conclusioni imprecise di Chotard al 16′ e Caqueret al 22′.

Nel secondo tempo i giovani Bleus insistono riuscendo a passare in vantaggio al 57′ grazie alla rete messa a segno da Olise, bravo a capitalizzare sfruttando l’assist offertogli dal solito Adli. Nell’ultima parte dell’incontro Olise manca la doppietta personale al 64′ ma nemmeno Wahi al 79′ e Gouiri al 90’+3′ combinano poi di meglio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro lituano D. Rumsas ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Hjelde e Jatta da un lato, Simakan ed Adli dall’altro. I tre punti conquistati in questo secondo turno della fase a gironi permettono alla Francia U21 di salire a quota 6 nella classifica del gruppo D mentre la Norvegia non si muove, rimanendo ferma a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NORVEGIA FRANCIA U21: IL TABELLINO

Norvegia U21-Francia U21 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 57′ Olise(F).

Assist: 57′ Adli(F).

NORVEGIA U21 (4-3-3) – Klaesson; Sebulonsen, Daland, Heggheim, Hjelde; Hove, Kitolano, Zafeiris; Bobb, Botheim, Nusa. Commissario tecnico: Leif Gunnar Smerud.

FRANCIA U21 (4-3-3) – Chevalier; Diakité, Simakan, Lukeba, Larouci; Chotard, Le Fée, Caqueret; Adli, Kalimuendo, Olise. Commissario tecnico: Sylvain Ripoll.

Arbitro: D. Rumsas (Lituania).

Ammoniti: 6′ Simakan(F); 31′ Adli(F); 37′ Hjelde(N); 81′ Jatta(N).

