Video Norvegia Israele (risultato finale 5-0) gol e highlights della gara valida per le qualificazioni Mondiali 2026, gruppo I.

VIDEO NORVEGIA ISRAELE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Ullevaal Stadion di Oslo la Norvegia vince pure contro Israele imponendosi per 5 a 0. Nel primo tempo la Nazionale allenata dal commissario tecnico Solbakken dimostra essere subito propositiva ma fallisce una chance clamorosa per passare in vantaggio al 6′ quando Haaland sbaglia un calcio di rigore assegnato per un intervento irregolare commesso da Berg e parato da Peretz in entrambe le occasioni in cui è stato battuto, visto che l’arbitro lo aveva fatto ripetere per colpa dell’errato posizionamento dell’estremo difensore.

Al 18′ i padroni di casa sbloccano comunque il punteggio con l’autogol siglato da Khalaili, il quale aveva tentato di suonare la carica per i suoi con un paio di spunti interessanti appena qualche istante prima. Il solito Haaland, su assist di Sorloth, segna poi al 27′ la rete del raddoppio facendosi perdonare il doppio errore iniziale dal dischetto ed al 28′ è un’altra autorete a valere il tris per la Norvegia firmato da Nachmias, sostituito al 32′ da Baltaxa a causa di un infortunio.

Nel secondo tempo i Leoni ricominciano con lo stesso piglio mostrato in avvio di gara ed infatti non concrettizano immediatamente al 47′ con Antonio Nusa ed al 49′ con Kristoffer Ajer, tramite un colpo di testa, mandando la sfera alta sopra la traversa della porta difesa dalla retroguardia avversaria.

Nel finale dell’incontro il capitano Erling Haaland prosegue il suo cammino di redenzione dovuto all’esito del penalty calciato in apertura di match realizzando altre due reti con l’aiuto di Nusa fra il 63′ ed il 72′ in modo tale da far registrare la tripletta personale che sancisce la cinquina definitiva.

Il sesto successo consecutivo conquistato nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 assegna tre nuovi punti alla Norvegia che rimane così a punteggio pieno in vetta alla classifica a quota 18. La sconfitta rimediata in questa trasferta incolla invece Israele a nove punti nel gruppo I, lo stesso dell’Italia.

VIDEO NORVEGIA ISRAELE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS