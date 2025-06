VIDEO NORVEGIA ITALIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Ullevaal Stadion di Oslo l’Italia rimedia una lezione di calcio dalla Norvegia che vince appunto con un sonoro 3 a 0. Nel primo tempo gli Azzurri danno subito l’impressione di poter prendere in mano il comando delle operazioni sebbene il colpo di testa di Retegui del 3′ venga parato senza problemi da Nyland in avvio.

I norvegesi non si lasciano impressionare e rimangono compatti proponendosi in zona offensiva al 10′ con uno spunto non sfruttato di Nusa oltre a sbloccare poi il risultato al 14′ per merito del gol firmato da Sorloth, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Nusa che ha sfruttato nel migliore dei modi l’errore commeso in disimpegno da Bastoni.

La reazione italiana è affidata alla conclusione fuori misura tentata da Raspadori verso il 26′ ma sul fronte opposto Sorloth manca la doppietta al 32′, quando Donnarumma gli para un tiro in calcio d’angolo, ed è Nusa a segnare la rete del raddoppio per i suoi 34′, con l’aiuto di Thorsby. Ci pensa dunque Haaland, liberato da Odegaard, ad aumentare il distacco calando il tris poi al 42′.

Nel secondo tempo il match sembra vivere lo stesso copione della frazione di gioco precedente ed è infatti Udogie a suonare inutilmente la carica per gli italiani al 48′, venendo intercettato da Ajer. Nel finale il palo nega il poker a Berge al 66′ sugli sviluppi di un calcio di punizione e Raspadori sbatte invece contro Berg al 74′.

Nemmeno Orsolini, inserito da qualche istante, combina di meglio all’88’ e nel recupero al 90’+2′ Lucca sigla il primo tiro in porta della serata per la sua Nazionale con un colpo di testa disinnescato da un attento Nyland. Questa vittoria spinge la Norvegia a quota 9 nella classifica del gruppo I delle qualificazioni ai campionati Mondiali 2026 mentre l’Italia non si muove e rimane dunque bloccata a zero punti.

VIDEO NORVEGIA ITALIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS