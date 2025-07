Video Norvegia Italia donne (1-2), gol e highlights: una doppietta di Girelli manda le azzurre in semifinale dell'Europeo 2025.

VIDEO NORVEGIA ITALIA DONNE (1-2): UNA DOPPIETTA DI GIRELLI MANDA LE AZZURRE IN SEMIFINALE

Il primo tempo del video Norvegia Italia donne non offre grandi emozioni ma vede le ragazze di Soncin più propositive in fase offensiva. Per cercare la prima occasione della partita bisogna arrivare all’8′ quando Caruso riesce a sfondare a centro area e a calciare con la punta del piede. Il suo tiro, però, risulta impreciso e termina di poco a lato sprecando un’interessante occasione. La risposta norvegese arriva otto minuti dopo con Gaupset che scappa dalla sinistra e trova un’interessante assist per Hegerberg ma l’attaccante del Lione non riesce a controllare da sola in area di rigore.

Al 21′ arriva un’altra importante occasione per l’Italia che sfrutta ancora la corsia di destra con Caruso che trova l’imbucata per Severini e la manda davanti al portiere. La conclusione della numero 8, però, è troppo centrale e viene respinta da Fiskerstrand. Negli ultimi minuti del primo tempo è ancora Hegerberg a sfiorare il gol a pochi passi dalla porta prima di vedere l’ultimo tentativo dell’Italia con un destro al volo di Caruso parato da Fiskerstrand.

Nel secondo tempo del video Norvegia Italia donne si accende la partita con le azzurre che riescono a passare in vantaggio. A segnare è Girelli che corregge in rete un cross basso dalla destra di Cantore. Due minuti dopo è ancora l’Italia ad andare in gol con la stessa Cantore ma il tutto viene annullato per posizione di fuorigioco di Caruso durante l’azione. Al 57′, il vantaggio delle azzurre è messo in pericolo da un brutto errore di Linari che stende in area di rigore Hegerberg e la manda dagli undici metri. Il tiro dell’attaccante del Lione, però, termina a lato e lascia il risultato sullo 0 a 1. Il pareggio norvegese è solo rimandato a arriva al 65′ con la stessa Hegerberg.

L’azione parte da un lancio dalla linea difensiva di Mjelde che pesca con precisione la numero 14 che si trova da solo oltre la difesa azzurra e beffa Giuliano in uscita con un tocco a pochi passi dalla porta. Il pareggio della Norvegia sembra aver steso l’Italia che subisce la miglior condizione delle avversarie e rischia di mollare la partita. Tutto ciò, però, non accade perché è ancora Girelli protagonista con un colpo di testa a pochi passi dalla porta che manda l’Italia direttamente in semifinale all’89’. Con questa vittoria, la squadra di Soncin fa la storia e si qualifica per la prima volta alle semifinale in un torneo a 16 squadre in attesa della vincente tra Svezia ed Inghilterra.

VIDEO NORVEGIA ITALIA DONNE (1-2): GOL E HIGHLIGHTS