Video/ Norvegia Spagna (1-1): highlights e gol. King trova il pari in extremis

Si è chiusa col pareggio per 1-2 la sfida del girone F del torneo di Qualificazione agli Europei 2020 tra Norvegia e Spagna, ieri sera a Oslo. Come si vede nel video di Norvegia Spagna, la squadra nordica è decisamente più convincente degli iberici nel primo tempo. I padroni di casa già dopo 4′ reclamano per una trattenuta di Sergio Ramos su King non sanzionata dall’arbitro, solo al quarto d’ora la Spagna riesce invece a rendersi pericolosa con un’azione in velocità che Rodrigo non riesce a concludere con il gol. Al 23′ deve essere attento Kepa su Elabdellaoui, e ancora King al 29′ rende i padroni di casa pericolosi. Norvegia costretta al cambio per una botta la costato che mette ko Nordvtveit, al suo posto entra Hovland. Al 35′ viene ammonito Rodrigo per un pestone su Aleesami, quindi al 39′ ancora Elbadellaoui non coglie l’attimo di fronte a Kepa. Spagna in affanno, ma al 2′ della ripresa Saul pesca il jolly da fuori area e quasi a sorpresa porta avanti le Furie Rosse. E’ una rete che rinfranca molto gli spagnoli, che tengono palla e rallentano di molto l’iniziativa avversaria.

IL SECONDO TEMPO

Viene ammonito Busquets, poi una sostituzione per parte con Cazorla che prende il posto di Ceballos e Sorloth che rileva Johansen. La Spagna va ancora vicina al gol con Fabian Ruiz, ma sono gli errori di Sergio Ramos a tenere col fiato sospeso il portiere iberico Kepa: su uno di questi, King va vicino al pareggio. Viene ammonito anche Fabian Ruiz, poi la Spagna avrebbe buone chance per chiudere il match ma gli spazi non vengono sfruttati al meglio e a colpire è allora la Norvegia. Nel recupero Kepa esce su Elabdellaoui ma commette fallo, è calcio di rigore che King si incarica di battere, superando dal dischetto il portiere del Chelsea. 1-1 finale, per la Norvegia resta un barlume di speranza per la qualificazione a Euro 2020, il pareggio lascia comunque la Spagna saldamente prima nel girone.

