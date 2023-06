Video/ Norvegia Svizzera U21 (1-2) gol e highlights: vittoria all’esordio per gli elvetici (Europei U21 2023)

VIDEO NORVEGIA SVIZZERA U21

La Svizzera vince in rimonta sulla Norvegia nel match di esordio dei campionati Europei U21. Ndoye e Imeri rispondono alla rete del vantaggio siglata dal centravanti di proprietà del Sassuolo Ceide. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova subito Botheim in area, palla fuori di molto. La Svizzera risponde con Ndoye, conclusione respinta. Hove assiste Botheim che calcia in area a botta sicura, si supera Saipi. Ceide! La sblocca l’attaccante di proprietà del Sassuolo! Zafeiris pesca il compagno di squadra che la piazza nell’angolino, Norvegia in vantaggio. Angolo per la Norvegia, ci arriva di testa Daland che sfiora il raddoppio. Svizzera che prova a riprenderla, Ndoye ci prova di testa ma non trova la porta, siamo intanto giunti alla mezzora di gara. Ndoye! La riprende la Svizzera! Imeri assiste il compagno che in area con il destro non fallisce, ristabilita la parità. Mancano cinque minuti al termine di una prima frazione molto divertente. Sohm parte in contropiede e serve a Ndoye la palla del raddoppio, il sinistro sfiora il palo. Svizzera che in pochi minuti stava per ribaltare le sorti del match. La prima frazione termina in parità.

SECONDO TEMPO

Kastriot Imeri, la ribalta la Svizzera! Rieder serve il compagno di squadra che da fuori area la piazza direttamente nell’angolino alla destra del portiere avversario. Amdouni parte in contropiede e serve la sfera a Ndoye, il tiro da fuori area non trova la porta. Svizzera che sta sfiorando in più occasioni la rete che chiuderebbe il match, la Norvegia tenta ora il tutto per tutto e si espone al contropiede. Nusa ci prova da fuori area, bravo il portiere avversario che blocca la conclusione. Manca pochissimo al fischio finale, Svizzera ad un passo dalla vittoria. Termina il match, vince la Svizzera.

VIDEO NORVEGIA SVIZZERA U21: IL TABELLINO

NORVEGIA U21: Kitolano J., Jatta S., Nusa A., Christensen T., Sahraoui O., Hedenstad M. (Portiere), Sebulonsen S., Heggheim H., Daland J., Wolfe D., Hove J., Mannsverk S. (dal 1′ st Kitolano J.), Zafeiris C. (dal 29′ st Nusa A.), Ceide E. K. (dal 29′ st Jatta S.), Bobb O. (dal 45’+1 st Christensen T.), Botheim E. (dal 45’+1 st Sahraoui O.). A disposizione: Evjen H., Hjelde L. F., Kamanzi W., Klaesson K. (Portiere), Rosler C., Sandberg R. (Portiere), Solbakken M. Allenatore: Smerud L. G..

SVIZZERA U21: Amdouni Z., Kronig J., Von Moos J., Di Giusto M., Males D., Saipi A. (Portiere), Blum L., Stergiou L., Burch M., Omeragic B. (dal 37′ st Kronig J.), Ndoye D. (dal 45’+1 st Di Giusto M.), Sohm S., Jashari A., Imeri K. (dal 37′ st Von Moos J.), Stojilkovic F. (dal 15′ st Amdouni Z.), Rieder F. (dal 45’+1 st Males D.). A disposizione: Amenda A., Ammeter N. (Portiere), Bares G., Keller M. (Portiere), Krasniqi B., Muller S., Vouilloz N. Allenatore: Rahmen P..

Reti: al 19′ pt Ceide E. K. (Norvegia U21) al 36′ pt Ndoye D. (Svizzera U21) , al 11′ st Imeri K. (Svizzera U21) .

Ammonizioni: al 34′ pt Hove J. (Norvegia U21) al 34′ pt Burch M. (Svizzera U21), al 45’+1 st Rieder F. (Svizzera U21).











