Video/ Novara Albinoleffe (0-3) gol e highlights: tre punti facili per gli ospiti (4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA ALBINOLEFFE: LA SINTESI

Novara e Albinoleffe, il tabellone segna un netto 0-2 a favore di Albinoleffe, grazie alle reti di Doumbia e Arrighini. Doumbia ha aperto le marcature con un’eccellente giocata, mentre Arrighini ha ampliato il vantaggio con una conclusione precisa. La squadra ospite ha dimostrato una grande efficacia in attacco, capitalizzando al meglio le opportunità create. Le reti di Doumbia e Arrighini hanno messo in seria difficoltà la difesa del Novara, che sta cercando di trovare il modo per rimontare. Nonostante il doppio svantaggio, la partita è ancora aperta e il Novara cercherà di rispondere per accorciare le distanze. La combinazione di Doumbia e Arrighini ha però dato a Albinoleffe un inizio convincente.

Novara e Albinoleffe si è concluso con il punteggio di 0-2 a favore di Albinoleffe, ma un momento chiave è stato l’occasione creata da Palo del Novara per ridurre lo svantaggio. Palo si è trovato in una posizione favorevole per mettere a segno un gol che avrebbe potuto dimezzare lo svantaggio della sua squadra. La sua giocata ha messo alla prova la difesa avversaria, ma purtroppo per il Novara, la palla non ha trovato la via del gol. Nonostante il risultato sfavorevole, l’occasione di Palo suggerisce che il Novara sta cercando di reagire e di cambiare l’inerzia della partita nella seconda metà. La sfida è ancora aperta, e il Novara cercherà sicuramente di capitalizzare su ulteriori opportunità per accorciare le distanze.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA ALBINOLEFFE, IL SECONDO TEMPO

Novara e Albinoleffe, il risultato continua a favore di quest’ultima per 0-2, ma un momento rilevante è stato quando Doumbia, il marcatore principale, ha sfiorato la possibilità di realizzare una doppietta. Doumbia ha mostrato una pericolosità costante in attacco, dimostrando ancora una volta di essere una minaccia per la difesa del Novara. Stava cercando di e mettere il sigillo sulla partita con una seconda rete personale. Nonostante il tentativo, il risultato è rimasto invariato fino a questo momento. La sfida tra Novara e Albinoleffe è carica di tensione e intrighi, con entrambe le squadre che cercano di stabilire il proprio dominio in campo. Il secondo tempo si prospetta ancora avvincente, con il Novara che cercherà di reagire e Albinoleffe che tenterà di consolidare il proprio vantaggio.

Novara e Albinoleffe si è conclusa con un netto risultato finale di 0-3 a favore di Albinoleffe, con la rete decisiva di Zoma. In un incontro che ha visto Albinoleffe dominare in modo convincente, la squadra ospite ha dimostrato una prestazione di alto livello in entrambe le fasi di gioco. Zoma ha aperto le marcature, mettendo a segno un gol che ha segnato l’inizio del controllo da parte di Albinoleffe. La squadra ospite ha continuato a esercitare pressione sulla difesa del Novara, dimostrando un gioco fluido e incisivo. Il secondo e terzo gol di Albinoleffe hanno ulteriormente sottolineato la loro superiorità in campo, consolidando il dominio sulla partita. La difesa del Novara ha avuto difficoltà a contrastare gli attacchi avversari, e la precisione di Albinoleffe nell’approccio al gol si è rivelata determinante. Il Novara, d’altra parte, ha lottato per reagire, ma è stato incapace di arginare l’efficacia dell’attacco avversario. Albinoleffe ha gestito con successo il vantaggio acquisito, chiudendo la partita con una vittoria convincente.

NOVARA ALBINOLEFFE, IL TABELLINO

NOVARA: Boscolo Palo G. (Portiere), Boccia S., Bertoncini D., Urso O., Caradonna L. (dal 22′ st Catania L.), Calcagni R. (dal 1′ st Bagatti N.), Di Munno A., Donadio C., Migliardi F., D’Orazio L. (dal 22′ st Bonaccorsi S.), Rossetti S. (dal 14′ st Scappini S.). A disposizione: Desjardins A. (Portiere), Gerbino S., Martinazzo M., Menegaldo T. (Portiere), Prinelli L., Scaringi M., Speranza M.

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Borghini D., Marchetti S., Gatti R., Gusu M. (dal 45’+4 st Toccafondi D.), Munari D., Brentan M., Doumbia I., Piccoli M., Zoma M. A. (dal 45’+3 st Muzio C.), Arrighini A. (dal 29′ st Longo S.). A disposizione: Agostinelli M., Allieri A., Gelli J., Genevier G., Milesi L., Moleri L. (Portiere), Pratelli L. (Portiere)

RETI: al 2′ pt Doumbia I. (AlbinoLeffe) , al 6′ pt Arrighini A. (AlbinoLeffe) , al 45’+1 st Zoma M. A. (AlbinoLeffe) .

AMMONIZIONI: al 5′ pt Boscolo Palo G. (Novara), al 45’+1 st Bertoncini D. (Novara) al 26′ pt Arrighini A. (AlbinoLeffe), al 8′ st Marietta C. (AlbinoLeffe).













