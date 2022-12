Video/ Novara Arzignano (3-1) gol ed highlights: +3 per Semioli, ospiti in dieci

VIDEO NOVARA ARZIGNANO (3-1): I PIEMONTESI TORNANO A SORRIDERE

Video di Novara Arzignano che regala emozioni fin dal primo minuto. La prima vera occasione è per l’Arzignano che ottiene un tiro dalla bandierina che viene relsinto. Il primo tempo, però, deciderà l’intero match perché al minuto 16 Khailoti trova la rete del vantaggio sfruttando un’ottima sponda aerea e battendo il portiere avversario. Nemmeno il tempo di esultare per Franco Semioli che il Novara ottiene il calcio di rigore due minuti più tardi a causa del l’ingenuità di Bonetto che si becca anche la sanzione dell’espulsione. Il fallo è stato su Galuppini che poi si presenta sul dischetto e non sbaglia battendo il portiere. Primo tempo di dominio del Novara che soffre un po’ nella seconda frazione del primo tempo salvo andare all’intervallo sul doppio vantaggio.

DIRETTA/ Fidelis Andria Juve Stabia (risultato finale 0-1): la risolve Pandolfi!

Secondo tempo che ricomincia con la stessa intensità del primo. La squadra di Semioli gioca bene mentre l’Arzignano cerca dalla panchina nuove soluzioni nel tentativo di riaprire il match. Due cartellini giallo e poi la rete di Parigi che batte il portiere dagli undici metri, il secondo della giornata, e riapre il match. Novara che subisce le avanzate degli avversari con il gol del pari che viene sfiorato ma poi ci pensa Gonzalez, entrato dalla panchina, a chiudere il match con un’incornata di testa. Poco dopo è Bordo, appena entrato, a sfiorare un gol da cineteca da oltre 40 metri. Triplice fischio e vittoria Novara per 3-1 tra le mura di casa.

DIRETTA/ Audace Cerignola Crotone (risultato finale 0-1): decide Awua nella ripresa!

VIDEO NOVARA ARZIGNANO: IL TABELLINO

NOVARA (3-5-2): Pissardo; Ciancio, Carillo, Khailotti; Urso, Masini, Ranieri, Marginean, Galuppini; Tavernelli, Bortolussi.

A disposizione: Menegaldo, Koco, Bertoncini, Di Munno, Bonaccorsi, Rocca, Peli, Diop, Gonzales, Benalouane, Calcagni, Goncalves, Amoabeng. All. Semioli.

ARZIGNANO (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Bonetto, Piana, Gemignani; Barba, Casini, Antoniazzi; Tardivo; Parigi, Fyda.

A disposizione: Volpe, Pigozzo, Gning, Nchama, Bordo, Grandolfo, Cester, Zanella, Bontempi, Davi, Lunghi, Grosso, Tremolada. All. Bianchini.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste. Assistenti: Skurello di Seregno e Taverna di Bergamo.

DIRETTA/ Giugliano Foggia (risultato finale 3-2) video: la decide Salvemini

MARCATORI: 16′ Khailoti (N), 18′ Galuppini (N), 65′ Parigi (A), 77′ Gonzalez (N)

ESPULSIONI: Bonetto

AMMONIZIONI: Ranieri, Piana, Casini

VIDEO NOVARA ARZIGNANO: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA