Video/ Novara Carrarese (1-1) highlights e gol: Murolo risponde a Bove (Serie C)

Novara e Carrarese si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Bove e Murolo. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Calderini viene servito da Cais, conclusione da dimenticare. Calderini su punizione per poco non trova la via del gol. Luci tira violentemente con il destro, la sfera incoccia contro il palo. Carrarese ad un passo dal gol, si accende la gara. Bove! La sblocca il Novara! Gonzalez la mette in mezzo e pesca il compagno di squadra che di testa trova la rete del vantaggio. Gara che viaggia a fiammate. Zigoni parte da solo dopo un brutto errore della compagine avversaria, prova a servire Panico ma ci mette troppa potenza. Prima frazione che scorre via veloce con le due compagini che si affrontano a viso aperto, il Novara chiude in vantaggio sulla Carrarese.

VIDEO NOVARA CARRARESE: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Novara Carrarese vediamo allora quanto accaduto nel secondo tempo allo stadio Silvio Piola. Collodel serve Zigoni in area che non inquadra lo specchio della porta. Panico pesca Gonzalez, Mazzini compie un grandissimo intervento. Panico per Zigoni, la conclusione termina oltre la traversa. Luci per Infantino, Lanni esce in maniera tempestiva. Murolo! Pareggia la Carrarese! Luci da calcio d’angolo pesca Murolo che trova la deviazione che vale il pari. Mazzini esce con i pugni e respinge la minaccia. Grande conclusione di Cisco ed ottima risposta di Mazzini. Doumbia da lontanissimo per una conclusione senza pretese. Clamorosa traversa di Bianchi! Davanti a Mazzini di esterno trova il montante alto! Termina in parità il match tra Novara e Carrarese.

