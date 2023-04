Video/ Novara Feralpisalò (1-0) gol e highlights: decide il match l’autogol di Panico

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NOVARA FERALPISALÒ: OSPITI DISTRATTI…

Il Novara supera la capolista Feralpisalò, che ha festeggiato la promozione in serie B settimana scorsa, grazie all’autogol di Panico. I padroni di casa con questa vittoria vanno a quota 52 punti e agganciando la nona posizione in graduatoria. Gara che non regala tantissime emozioni con la prima frazione che vede le due compagini principalmente impegnate a non scoprirsi.

Il primo squillo della gara è del Novara con Marginean che da fuori area non centra la porta. Butic di testa, palla fuori davvero di pochissimo. Dieci minuti dopo Molfetta con il sinistro non centra la porta, la Feralpisalò che prova a farsi vedere in attacco. Passano veloci i minuti con la prima frazione che termina a reti inviolate.

Ad inizio ripresa ci prova con il sinistro Gonzalez, termina fuori la sfera. I padroni di casa attaccano a testa bassa la La sbloccano solo nel finale grazie all’autorete di Panico. Margiotta la mette in mezzo, tocco sfortunato e palla che termina nella propria porta.

Ci prova subito dopo Galuppini, Volpe sfodera un ottimo intervento. Con questa vittoria il Novara mantiene viva la speranza play off con gli uomini di Marchionni che chiuderanno la stagione regolare in casa del Trento. Per il Feralpisalò è invece una sconfitta ininfluente vista la matematica promozione in serie B centrata nello scorso turno che ha coronato una stagione davvero da incorniciare.

NOVARA: Desjardins A., Ariaudo L., Benalouane Y., Illanes J., Ciancio S., Varone I. (dal 40′ st Margiotta F.), Ranieri R. (dal 28′ st Di Munno A.), Marginean I., Lazaar A., Gonzalez P. A. (dal 35′ st Spalluto S.), Buric N. (dal 34′ st Galuppini F.). A disposizione: Menegaldo T., Pelagotti A., Di Munno A., Galuppini F., Spalluto S., Margiotta F., Bonaccorsi S., Calcagni R., Carillo L., Federico G., Fragomeni K., Khailoti O., Lanzarotti M.

FERALPISALÒ: Volpe G., Salines E., Di Gennaro M., Bacchetti L., Tonetto M. (dal 29′ st Panico C.), Palazzi A. (dal 29′ st Pietrelli A.), Carraro F., Zennaro M., Di Molfetta D. (dal 14′ st Hergheligiu D.), Butic K., Sau M. (dal 14′ st Pittarello F.). A disposizione: Venturelli P., Pizzignacco S., Hergheligiu D., Pittarello F., Panico C., Pietrelli A., Balestrero D., Bergonzi F., Guerra S., Musatti M., Pilati A.

Reti: al 41′ st Panico C. (Novara) autogol.

Ammonizioni: al 35′ pt Ciancio S. (Novara), al 5′ st Gonzalez P. A. (Novara).

