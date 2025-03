VIDEO NOVARA GIANA ERMINIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola di Novara è la Giana Erminio ad imporsi appunto sul Novara in trasferta per 1 a 0. Il primo tempo della sfida comincia con un botta e risposta a distanza tra Ganz al 2′ e Montipò al 10′, entrambi incapaci di insaccare la sfera con un colpo di testa in maniera vincente.

Al 26′ avviene l’episodio chiave della partita quando Caferri realizza il gol del vantaggio dimostrandosi il più lesto nel raccogliere il pallone ribattuto dalla traversa sulla conclusione di Stuckler. Nel secondo tempo i biancoblu vanno inutilmente in cerca dell’eventuale rete del pareggio con Bertoncini, pure lui però impreciso di testa sul più bello al 57′.

Neanche i biancazzurri combinano tuttavia di meglio a causa degli interventi del portiere Minelli su Marotta al 52′ e pure su Nichetti poi al 53′. Nel finale Da Graca al 63′ ed Asencio al 68′ falliscono nuove opportunità per ripristinare l’equilibrio di partenza e c’è addirittura spazio per la mancata doppietta di Caferri all’82’.

Una vittoria di misura che significa in ogni caso tre nuovi punti per la Giana Erminio, in grado quindi di toccare quota 43 nella classifica del girone A della Serie C stagione 2024/2025. Niente da fare quindi per il Novara, che viene scavalcato in graduatoria essendo infatti rimasto bloccato con i suoi 42 punti.

VIDEO NOVARA GIANA ERMINIO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS