Debutta con un pari l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi e i ragazzi - come vedremo nel video con gol e highlights - ottengono un buon punto a Novara.

Oltre all’Inter di Chivu che ha vinto nettamente sul Torino c’è stato anche il debutto storico dell’Inter Under 23 che – come vedremo nei gol e negli highlights del match – ha fatto il suo primo storico match contro il Novara, gara attesa per vari motivi e che vede il quarto club di serie A partire con una seconda squadra di categoria.

DIRETTA/ Novara Inter U23 (risultato finale 1-1), buon punto per gli uomini di Vecchi (oggi 25 agosto 2025)

Quest’anno la squadra è allenata da Stefano Vecchi che, dopo qualche anno in serie C, è tornato nella società nerazzurra, dove per anni aveva allenato la Primavera. Il club lancia cosi tanti giovani nella categoria e allo stesso tempo ha fatto una campagna acquisti importanti, prendendo giocatori di grande esperienza come Prestia e soprattutto La Gumina, arrivato dalla Sampdoria.

Diretta/ Triestina Novara (risultato finale 6-0): biancorossi a valanga! (Serie C, 25 aprile 2025)

Ed è l’Inter a partire subito forte e gestire la palla e sfiorare più volte il vantaggio, e l’Inter Under 23 passa avanti grazie al gioiello più luminoso di questa squadra, il predestinato Luka Topalovic, a segno con una magia su punizione. Il centrocampista è il faro della squadra che, ancora con tanti assenti, mostra comunque belle cose nel corso del match.

BUONA INTER UNDER 23 A NOVARA, PARI PER LA PRIMA DI VECCHI

Una prestazione in fondo a due facce, come vedremo nel video con i gol e gli highlights del match, e l’Inter Under 23 ha mostrato lampi di classe nel primo ed ha subito la veemente reazione degli avversari, prima nel finale del primo tempo e poi nella ripresa dove i piemontesi forse meritavano anche qualcosa in più del pareggio.

DIRETTA/ Novara Trento (risultato finale 3-0): tre punti ai piemontesi (Serie C, 18 aprile 2025)

A inizio ripresa Zanchetta chiede l’intervento della virtual technology e chiama l’arbitro per un sospetto intervento nell’area di rigore nerazzurra ma l’arbitro lascia correre visto un contatto troppo lieve. Kamate sfiora il raddoppio ma la palla termina sopra la traversa e al 64 minuto è Da Graca a firmare la rete del pari che chiude di fatto il match.

Subito dopo tanti interventi arbitrali ed una serie di problemi fisici, cambi da una parte e dall’altra con l’esordio tra gli ospiti anche del neo acquisto La Gumina. Finisce con un 1 a 1 che in fondo accontenta entrambe le squadre e che dimostra che l’Inter Under 23 può dire la sua anche in serie C.

VIDEO E HIGHLIGHTS DI NOVARA INTER UNDER 23, ECCO LA PRIMA DI VECCHI