Video Novara Lecco (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone A della Serie C stagione 2025/2026.
VIDEO NOVARA LECCO: LA SINTESI DELL’INCONTRO
Allo Stadio Silvio Piola il Novara ribalta il pronostico strappando un successo per 1 a 0 contro il Lecco. Nel primo tempo i Manzoniani partono in maniera propositiva sebbene la conclusione provata dallo svizzero Furrer al 5′ non finisca nello specchio della porta avversaria.
Il direttore di gara Di Cicco decide quindi di non assegnare un calcio di rigore quando un tiro di Da Graca viene fermato forse con un braccio da un difensore del Lecco al 32′ nonostante la revisione all’FVS e le proteste dei novaresi che poi centrano anche un palo verso il 42′ con la soluzione imprecisa di Alberti.
Nel secondo tempo gli Azzurri di nuovo al 56′ con un ispirato Alberti per colpa della grande parata effettuata da Furlan salvando i Blucelesti. Nel finale Da Graca firma un colpo di testa vincente al 71′ sull’assist di Dell’Erba così da spezzare l’equilibrio in favore dei Gaudenziani ed il direttore di gara Di Cicco sceglie di lasciar proseguire il gioco all’87’ dopo aver rivisto un’azione all’FVS che non ha più portato all’eventuale calcio di rigore per gli uomini allenati dal tecnico Valente.
Il meritato successo conquistato nella tredicesima giornata della stagione 2025/2026 spinge il Novara a quota quindici nella classifica del girone A. Il KO arrivato un po’ in maniera inaspettata inchioda invece il Lecco a ventisette punti in questa graduatoria valevole per il campionato di Serie C.