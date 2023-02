Video/ Novara Padova (1-3) gol e highlights: i patavini ritrovano la vittoria

VIDEO NOVARA PADOVA

Il Padova interrompe un digiuno di vittorie che durava dal 21 gennaio, quando ebbe la meglio sulla Pro Patria, da allora sono arrivati solamente quattro pareggi per gli euganei che finalmente si sbloccano sul campo del Novara che capitola per 1-3 andando incontro alla quarta sconfitta consecutiva. Anche Marchionni, al pari dei suoi predecessori Cevoli e Semioli, sembra destinato ad avere vita breve sulla panchina dei gaudenziani che hanno ormai smarrito la bussola e da qui a fine campionato devono pensare solamente a salvarsi, vista la situazione sempre più delicata. I numerosi infortuni, probabilmente causati dall’erba sintetica messa sotto accusa proprio dal tecnico e dagli stessi giocatori, non hanno di certo aiutato i padroni di casa che scivolano fuori dalla zona play-off, dove invece fa il suo ritorno la squadra allenata da Torrente che resta comunque lontanissima dalle posizioni di vertice, in attesa dello scontro diretto tra Pordenone e FeralpiSalò in programma nel monday night della 29^ giornata di Serie C.

Gli ospiti partono decisamente meglio rendendosi subito pericolosi con De Marchi e Radrezza, la loro superiorità si concretizza al 12’ della prima frazione di gioco con Vasić che batte Pelagotti anche grazie alla deviazione sfortunata di Crivello che spiazza il suo portiere. Il Novara prova a reagire con González e Rocca che sfiorano il pareggio, ma all’inizio del secondo tempo arriva il classico gol dell’ex, quello di Bortolussi, che non ci pensa due volte a punire i suoi ex-compagni di squadra firmando la rete del raddoppio che sembra mettere la gara in discesa per il Padova. I gaudenziani nel frattempo rimangono pure in dieci per l’espulsione di Tentoni, nonostante l’inferiorità numerica i ragazzi di Marchionni trovano comunque il modo di accorciare momentaneamente le distanze grazie a Galuppini che approfitta dell’uscita senza senso di Donnarumma che gli rinvia il pallone addosso e lo mette nelle condizioni di segnare quasi da centrocampo a porta completamente spalancata. Con gli avversari completamente sbilanciati in avanti ci pensa Russini a rimettere le cose a posto in contropiede su assist di Belli. E i patavini ritrovano il sorriso dopo un periodo di vacche magre.

VIDEO NOVARA PADOVA 1-3, IL TABELLINO

NOVARA-PADOVA 1-3 (0-1)

NOVARA (3-5-2): Pelagotti; Ciancio, Carillo, Illanes; Calcagni, Tentoni, Varone (72′ Marginean), Rocca, Ranieri; Spalluto (54′ Galuppini), González (72′ Margiotta). All. Marco Marchionni.

PADOVA (4-2-3-1): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello; Radrezza, Franchini; Liguori (90’+1′ Gagliano), Vasić, De Marchi; Bortolussi (90’+1′ Cannavò). All. Vincenzo Torrente.

ARBITRO: Claudio Petrella (Sez. di Viterbo).

AMMONITI: 26’ Valentini (P), 45’ Tentoni (N), 45’ Belli (P), 59′ Radrezza (P),

ESPULSO: 57’ Tentoni (N) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 12’ Vasić (P), 52’ Bortolussi (P), 72’ Galuppini (N), 84’ Russini (P).











