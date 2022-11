Video/ Novara Piacenza (1-1) gol ed highlights: solo pari per i piemontesi!

Video di Novara Piacenza che regala subito emozioni con la squadra di casa che cerca immediatamente di schiacciare la formazione ospite con i propri attacchi, senza, però, riuscirci. Continuano le azioni da parte del Novara ma è il Piacenza a trovare la rete del vantaggio con il colpo di testa Nava sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben messo in mezzo dal compagno. Vantaggio Piacenza che fa esultare i suoi ma solo per pochissimo tempo perché il pareggio del Novara arriva dopo solamente due minuti con la rete bellissima di Bortolussi. Il numero 9 fa una grande giocata calciando in diagonale forte e preciso battendo il portiere. La partita è ben lontana da dirsi chiusa ed arriva ancors un altro episodio: cartellino rosso per un brutto fallo sulla trequarti da parte di Persia. Piacenza in 10 e fine primo tempo che arriva dopo minuti, dal 30′ al 36′, che hanno regalato due gol ed un cartellino rosso.

Secondo tempo che vede il Novara non approfittare della situazione e complicarsi ulteriormente la vita con l’espulsione di Benalouane al minuto 14 della ripresa. Novara che, in dieci uomini, non riesce a sfruttare le occasioni complice il buco in mezzo alla squadra conseguente all’espulsione dell’ex Cesena. Le occasioni non sono molte e nel finale viene gettato nella mischia anche Pablo Gonzalez. L’ex Siena e Palermo non riesce ad indirizzare la gara verso i canoni della formazione di casa che si accontenta, con tanto malumore, del pareggio per 1-1 contro il Piacenza, squadra all’ultimo posto della classifica attuale del girone A di Lega Pro.

VIDEO NOVARA PIACENZA: IL TABELLINO

NOVARA: Benalouane Y., Bonaccorsi S., Bortolussi M., Galuppini F. (dal 37′ st Gonzalez P. A.), Goncalves T. (dal 17′ st Khailoti O.), Marginean I., Masini P., Pissardo M. (Portiere), Ranieri R. (dal 26′ st Rocca M.), Tavernelli C. (dal 26′ st Buric N.), Urso O.. A disposizione: Amoabeng F., Buric N., Calcagni R., Di Munno A., Diop B., Gonzalez P. A., Khailoti O., Koco L., Menegaldo T. (Portiere), Peli L., Rocca M.

PIACENZA: Cosenza F., Gonzi J., Masetti L. (dal 29′ st Frosinini R.), Morra C. (dal 29′ st Cesarini A.), Nava R., Nelli J. (dal 21′ st Palazzolo N.), Persia A., Rinaldi F. (Portiere), Rizza A. (dal 41′ st Capoferri M.), Rossetti M. (dal 1′ st Munari D.), Suljic C.. A disposizione: Biancheri P., Capoferri M., Cesarini A., Conti G., Frosinini R., Lamesta D., Munari D., Onisa M., Palazzolo N., Pezzola L., Tintori N. (Portiere), Vianni S., Vivenzio R. (Portiere)

Reti: al 32′ pt Bortolussi M. (Novara) al 30′ pt Nava R. (Piacenza) .

Ammonizioni: al 36′ st Buric N. (Novara).

Espulsioni: al 14′ st Benalouane Y. (Novara) al 36′ pt Persia A. (Piacenza).











