Video/ Novara Pontedera (1-2): highlights e gol, impresa dei toscani (Serie C)

Stiamo per lasciare spazio al video di Novara Pontedera, partita valida per la 5^ giornata del girone A della Serie C. Un match che per i suoi primi quindici minuti registra più sbadigli che sussulti, se si esclude una conclusione dalla distanza di Catanese che non impensierisce Ivan Lanni. Poi, al 18′, arriva il gol degli ospiti, con Benassai che, su uno schema da calcio d’angolo, svetta in area di rigore, indirizzando il pallone di testa verso la porta dei piemontesi. Il Novara cerca la reazione, ma Firenze prima e Bellich poi falliscono il tap-in dell’1-1. Lo stesso Bellich rischia la frittata quando si rende protagonista di uno svarione difensivo che manda in porta Magrassi, che, tradito dalla foga, non trova il raddoppio. Tra il 39′ e il 41′ il Pontedera sbaglia due macroscopiche occasioni da gol, mentre l 42′ Zigoni con freddezza insacca un cross di Cagnano alle spalle di Sarri, per l’1-1 novarese.

La ripresa si apre con un palo colpito dagli ospiti con Risaliti, il cui colpo di testa è deviato sul legno da Lanini, che ha il merito di salvare i suoi da un nuovo svantaggio proprio pochi istanti prima di lasciare il posto a Bianchi. Dopo questo sussulto, i ritmi di gara si abbassano e inizia a subentrare un po’ di nervosismo in campo, sulle panchine e sugli spalti, con i pochi spettatori presenti allo stadio “Silvio Piola” che non esitano a rumoreggiare. Mugugni che hanno ragion d’essere, visto che al minuto numero 84 Giacomo Benedetti fa partire una conclusione dai 35 metri con il mancino che si insacca sotto il sette. Una gemma che decide la partita, che si chiude così. Il Novara dunque perde di fronte al pubblico amico e fallisce l’aggancio al primo posto, mentre il Pontedera, con questi tre punti, raggiunge proprio i piemontesi in classifica, portandosi a quota nove lunghezze.

VIDEO NOVARA PONTEDERA: LE INTERVISTE

A margine della partita, Simone Banchieri, tecnico della società piemontese, ha parlato in conferenza stampa, il cui video è reperibile sui social network. L’allenatore ha sottolineato cosa non gli è piaciuto della prestazione della sua squadra: “Potevamo essere più precisi nei passaggi, ma la partita non ha preso una buona piega. Eravamo stati bravi a rimettere la gara in piedi con il gol del pari, ma la rete da distante subita all’84’ ha spostato l’equilibrio del match“. Quando gli è stato chiesto come mai in occasione della prima rete sul primo palo non ci fosse nessuno pronto a contrastare Benassai, Banchieri ha replicato così: “Noi c’eravamo, ma ci hanno anticipato con una spizzata“. Quanto alle occasioni non concretizzate, “è stato un momento sfortunato, ci è mancato un po’ di cinismo. Avremmo dovuto essere più cattivi”.



