Video/ Novara Pro Sesto (1-0) gol e highlights: rete di Calcagni! (Serie C, 13 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NOVARA PRO SESTO: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola il Novara supera la Pro Sesto per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Paci partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con un sinistro di Basili parato da Minelli ed all’8′ con Sereni, la cui conclusione viene deviata in corner. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Paci si disperano al 23′ quando Del Frate si oppone al tentativo di Calcagni che manca poi la porta di pochissimo anche al 34′. Nemmeno i suoi compagni Lancini ed Ongaro al 35′ oltre ad Urso al 39′ combinano di meglio.

Nel secondo tempo la Pro suona la carica mettendo in difficoltà il portiere Minelli sugli sviluppi di un calcio di punizione al 55′ e sul ribaltamento di fronte i piemontesi non capitalizzano con Ungaro sempre al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro gli azzurri riescono a passare in vantaggio al 60′ grazie alla rete messa a segno da Calcagni, complice una deviazione della retroguardia ospite ed i biancocelesti rimangono addirittura in inferiorità numerica dall’85’ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Toninelli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Lorenzo Maccarini, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Calcagni, Boccia e Ongaro da un lato, Iotti e Toninelli, poi espulso per doppia ammonizione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiseiesimo turno di campionato permettono al Novara di salire a quota 28 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Sesto non si muove, rimanendo ferma a 19 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NOVARA PRO SESTO: IL TABELLINO

Novara-Pro Sesto 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ Calcagni(N).

NOVARA (3-4-3) – Minelli; Bonaccorsi, Bertoncini, Lancini; Calcagni, Ranieri, Di Munno, Urso; Kerrigan, Ongaro, Bentivegna. A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Scappini, Donadio, Corti, Schirò, Boccia, Cannavaro, Caravaca, Migliardi, Caradonna, Ngamba, VIlhjalmsson. All.: Gattuso.

PRO SESTO (3-4-2-1) – Del Frate; Toninelli, Iotti, Marianucci; Sala, Palazzi, Gattoni, Maurizii; Bruschi, Sereni; Basili. A disposizione: Formosa, Poggesi, Santarpia, Bahlouli, Poli, D’Alessio, Mapelli, Toci, Giorgeschi, Fornito, Florio. All.: Paci.

Arbitro: Lorenzo Maccarini (sezione di Arezzo).

Ammoniti: 21′ Iotti(P); 46′ Calcagni(N); 51′ Boccia(N); 64′, 84′ Toninelli(P); 73′ Ongaro(N).

Espulsi: 84′ Toninelli(P).

