Video Novara Renate (0-1), gol e highlights: un gol di De Leo consegna i tre punti ai lombardi.

VIDEO NOVARA RENATE (0-1): FOSCHI TORNA ALLA VITTORIA

Il video Novara Renate inizia a rilento e non vede nessun gol nella prima frazione di gioco nonostante diverse occasioni create dalle due squadre. L’approccio migliore è stato quello degli ospiti che si sono più volte fatti vedere dalle parti di Boseggia ma senza riuscire a sorprenderlo. Ad accendere i suoi è Kolaj che si mette in proprio dopo circa quindici minuti ma non riesce a trovare la porta per ben due volte nonostante gli ottimi dribbling.

La risposta del Novara arriva con Dell’Erba che riesce a calciare da dentro all’area di rigore dopo un ottimo assist di Lanini ma il suo pallone termina facilmente tra le braccia del portiere. L’occasione più grande del primo tempo arriva al 24′ con Kolaj che combatte a centro area e vince un rimpallo che favorisce Ruiz.

L’esterno del Renate riesce a calciare con il mancino e attraversa tutta l’area di rigore facendo passare il pallone a pochi centimetri dal piede di Karlsson pronto a deviare il pallone a porta vuota. Negli ultimi minuti sale il nervosismo tra le due squadre che incassano diverse ammonizioni e terminano il primo tempo a reti bianche.

La seconda frazione di gioco del video Novara Renate inizia con i padroni di casa che scendono in campo molto più determinati e alla ricerca del gol per sbloccare il match. Le occasioni sono comunque poche da entrambe le parti e a decidere il match sono i cambi. Oltre ad un’interessante occasione per Di Cosmo e Delcarro, la partita non vede grandi emozioni fino al 78′.

A inventare è Delcarro che supera la pressione del Novara e lancia in profondità De Leo. Il numero 77 è bravo a controllare e a calciare con il destro sul secondo palo per superare Boseggia e mandare in vantaggio il Renate. Negli ultimi minuti regna il caos con il FVS che viene chiamato due volte ma non cambia la scelta dell’arbitro e la partita che termina sul risultato di 0 a 1 in favore del Renate di Foschi che torna alla vittoria.

VIDEO NOVARA RENATE (0-1): GOL E HIGHLIGHTS