VIDEO E HIGHLIGHTS NOVARA RENATE, PARTITA COMBATTUTA!

L’avvio della partita tra Novara e Renate nasconde molto poco agli occhi dei nostri highlights, questo perché non abbiamo una vera e propria occasione da gol visto che le due formazioni puntano molto sulla difesa. Questo però non ha impedito a Da Graca di provare un tiro che si stampa sul palo, il che rende ancora il pareggio il risultato di questo match dopo i primi venti giri di orologio.

Si passa in vantaggio poi per i tifosi di casa che possono festeggiare la rete messa a segno da Ayemang, il quinto di centrocampo trova una bellissima rete accentrandosi dalla sua fascia sinistra e trova un bel tiro, potente e preciso, che si va ad insaccare sotto la traversa non lasciando cosi scampo al portiere.

VIDEO NOVARA RENATE, IL SECONDO TEMPO

Termina 1-0 tra Novara e Renate, con i padroni di casa che conquistano i tre punti grazie a una rete nel primo tempo. La partita si è sbloccata con Ayemang, che ha finalizzato un’azione in contropiede con un tiro potente sotto la traversa, portando il Novara in vantaggio. Il Renate ha provato a reagire, ma senza riuscire a creare occasioni realmente pericolose.

Nella ripresa, il Novara ha sfiorato il raddoppio con Basso, che ha calciato dal limite dell’area dopo una bella sovrapposizione, ma il suo tiro è finito lontano dallo specchio della porta. Il Renate ha spinto nel finale alla ricerca del pareggio, ma la difesa di casa ha retto bene fino al triplice fischio. Vittoria importante per il Novara, che porta a casa tre punti preziosi grazie a una prestazione solida e concreta.

