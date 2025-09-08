Video Novara Trento (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone A della Serie C 2025/2026

VIDEO NOVARA TRENTO (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Novara Trento, gol e highlights: terzo pareggio di fila nelle prime tre uscite per la compagine di casa che non va oltre l’1-1 davanti al pubblico amico del “Silvio Piola”. Gara intensa e combattuta fino all’ultimo quella tra l’undici di Andrea Zanchetta e i gialloblù di Luca Tabbiani, ma tuttavia decisa già nel primo tempo dal botta e risposta immediato tra Giannotti, autore del vantaggio ospite al minuto 37, e Alberti che riportava subito in partita i suoi nemmeno due giri di lancette dopo. Nel corso della prima frazione Citi e Di Cosmo fallivano entrambi delle ghiotte chance per l’1-0: poi erano i trentini a crescere e farsi preferire fini al meritato gol che stappava il match.

Nella ripresa ci si aspettava ben altra reazione da parte degli azzurri ma era Capone, già al 46’, a riportare avanti gli ospiti se non fosse che la rete veniva annullata per fuorigioco. Quando i ritmi cominciavano a ristagnare, ecco l’altro spartiacque: Aucelli, già ammonito, si faceva espellere in maniera ingenua al 67’ lasciando i suoi in inferiorità. Da lì partiva un vero e proprio assedio dei piemontesi, forti delle forze fresche mandate in campo, ma nonostante il forcing la strenua resistenza dei gialloblù e il portiere ospite Barlocco sempre attento mettevano il sigillo a un pari prezioso. Con questo pareggio il Novara sale dunque a quota 3 e mostra i primi sintomi di ‘pareggite’, mentre il Trento va a 4 punti ed evita anche il sorpasso in classifica da parte proprio degli azzurri.

VIDEO NOVARA TRENTO (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; Valdesi, Citi (18’st Bertoncini), Lorenzini, Agyemang; Di Cosmo (13’st Basso), Ranieri (18’st Malaspina), Collodel (30’st Arboscello); Donadio; Da Graca (30’st Lanini), Alberti. A disposizione: Rosetti, Raffaeli, Lartey, Ledonne, Dell’Erba, D’Alessio, Faye. Allenatore: Andrea Zanchetta.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Cappelletti, Maffei (38’st Miranda); Aucelli, Fossati (38’st Mehic), Giannotti; Chinetti (22’st Benedetti), Pellegrini (22’st Ebone), Cruz (11’pt Capone). A disposizione: Rubboli, Tommasi, Meconi, Sangalli, Dalmonte, Genco, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani.

Ammoniti: Collodel (N), Malaspina (N), Mehic (T), Arboscello (N).

Espulso: Aucelli (T).