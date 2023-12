Video/ Novara Triestina (2-3) gol e highlights: rimonta alabardata nel recupero! (Serie C, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA TRIESTINA (2-3): LA PARTITA

Finale folle e beffardo allo stadio “Silvio Piola” dove nei minuti di recupero la Triestina costruisce un clamoroso e inaspettato successo ai danni dei padroni di casa del Novara. Termina 2-3 a favore della formazione biancorossa guidata dall’ex di turno, Attilio Tesser, il testa-coda del gruppo A della Serie C, tra rimonte, controsorpassi e un finale che premia gli indomiti alabardati di questa stagione e forse punisce severamente i piemontesi che restano ultimi nonostante il discreto gioco espresso nelle ultime uscire. Pronti, via e nel primo tempo dopo un avvio veemente degli azzurri erano gli ospiti a passare con Celeghin: tuttavia la squadra di Giacomo Gattuso mostrava di essere in palla al cospetto del più quotato avversario e già al 24′ trovava il pari con Corti, al suo terzo centro consecutivo. Tra gli errori di mira di Pierobon e un match molto tattico, la prima frazione si chiudeva in parità.

Stesso leitmotiv nella ripresa con i giuliani alla ricerca del nuovo vantaggio e vicini al gol con Redan (bravo e fortunato Desjardins al 54′) in due occasioni: poi, dopo una chance azzurra per Urso, ecco il possibile turning point col penalty concesso per un fallo di Malomo su Donadio; dal dischetto ecco Scappini che al 77′ spiazzava Matosevic per quello che sembrava il gol della vittoria. Macché: i ragazzi di Gattuso erano attesi da un altro contro-sorpasso e da quella che oramai può essere chiamata Zona Triestina con due reti in tre minuti nel lungo recupero (inzuccata di Finotto al 93′ e Malomo al 95′ in mischia a riscattarsi). Disperazione per il Novara, estasi per la Triestina che continua nella sua cavalcata all’inseguimento della capolista Novara: infatti i piemontesi restano ultimi a quota 12 e si consolano con una prestazione che almeno lascia ben sperare per il futuro, i biancorossi salgono a 39 punti, a -5 dal Mantova battistrada.

NOVARA: Desjardins, Migliardi (dal 19′ st Scaringi), Bonaccorsi, Calcagni (dal 45′ st Prinelli), Khailoti, Ranieri, Urso, Di Munno, Corti (dal 31′ st Scappini), Donadio, Speranza (dal 31′ st Bagatti). A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, D’Orazio, Gerbino, Martinazzo. Allenatore: Giacomo Gattuso.

TRIESTINA: Matosevic, Malomo, Germano, Anzolin (dal 26′ st Pavlev), Struna, Pierobon (dal 19′ st Fofana), Correia, Celeghin (dal 30′ st El Azrak), D’Urso, Lescano (dal 19′ st Adorante), Redan (dal 30′ st Finotto). A disposizione: Agostino, Diakite, Ciofani, Gunduz, Kacinari, Moretti. Allenatore: Attilio Tesser.

Ammoniti: Migliardi (N), Pierobon (T), D’Urso (T), Correia (T).

Reti: 15′ pt Celeghin (T), 24′ pt Corti (N), 32′ st Scappini (N), 45’+3 st Finotto (T), 45’+5 st Malomo (T).

