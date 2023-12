Video/ Novara Vicenza (2-2) gol e highlights: finale pazzo, pari tra gol e beffe! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA VICENZA (2-2): LA PARTITA

Finale folle allo stadio “Silvio Piola”: il 2-2 che matura tra Novara e Vicenza, sa di beffa per entrambe le formazioni anche se a sorridere di più è forse la formazione piemontese, che pure ha di che rammaricarsi per la chance sprecata al cospetto di una formazione più forte. Ma andiamo con ordine: la sfida da testa-coda del girone A della Serie C tra i ragazzi di Giacomo Gattuso e l’undici allenato da Aimo Diana vede i berici quasi ininterrottamente spingere per 90 minuti: nel primo tempo i biancorossi sfiorano pure due volte il gol ma, al 31′, a sorpresa a passare avanti sono gli azzurri con un lampo di Corti; sarà la rete che per quasi un’ora sembrerà decidere la contesa.

Diretta/ Novara Vicenza (risultato finale 2-2): gara folle, botta e risposta nel recupero! (3 dicembre 2023)

Stesso copione nella ripresa: i veneti sfiorano il gol del pareggio, mentre i padroni di casa provano a resistere fino al 90′. Poi, al minuto 80, un provvidenziale cioccolatino di Della Morte viene scartato dal solito Ferrari: il guizzo che cambia l’inerzia del match. Gli ospiti annusano l’aria e vanno a prendersi il successo, beffando gli avversari al 94′ con Ferrari (poco prima aveva sfiorato la doppietta) in versione assistman per Costa. Tutto finito? No, perché arriva la contro-beffa piemontese: al 97′ Scappini trova il guizzo in una mischia furibonda e batte Confente per il 2-2 finale. Con questo pareggio thrilling, il Novara sale a quota 11 e stacca provvisoriamente il Fiorenzuola all’ultimo posto, anche se sarebbe servita una vittoria per un vero balzo in graduatoria; il Vicenza invece gioca, si fa sorprendere, poi ribalta la sfida e infine si fa imporre un pari che la porta a 26 punti, perdendo terreno dal terzetto di testa e col rischio di cedere il quarto posto alla Pro Vercelli.

Diretta/ Lumezzane Novara (risultato finale 1-1): gol-beffa di Calcagni al 91'! (Serie C, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA VICENZA (2-2): IL TABELLINO

NOVARA: Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Urso; Calcagni, Ranieri, Di Munno; Donadio, D’Orazio (21′ st Speranza, 40′ st Bagatti); Corti (33′ st Scappini). A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Prinelli, Scaringi, Gerbino, Martinazzo, Migliardi, Bagatti. Alenatore: Giacomo Gattuso.

L.R. VICENZA: Confente; De Col (44′ pt Ierardi), Golemic, Laezza (31′ st Sandon); Talarico (20′ st Rolfini), Ronaldo (31′ st Costa), Jimenez, Proia (20′ st Tronchin), Greco; Della Morte, Ferrari. A disposizione: Massolo, Siviero, Costa, De Maio, Fantoni, Lattanzio, Sandon, Valietti, Cavion. Allenatore: Aimo Diana.

Video/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights: tutto facile per i padroni di casa (25 novembre 2023)

Reti: 31′ pt Corti (N); 35′ st Ferrari (V), 49′ st Costa (V), 52′ st Scappini (N).

Ammoniti: Urso (N), Golemic (V), Ierardi (V), Talarico (V), Migliari (N).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA VICENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA