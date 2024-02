Video/ Novara Virtus Verona (1-0) gol e highlights: la decide Di Munno nella ripresa (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA VIRTUS VERONA (1-0): LA PARTITA

Il Novara batte di misura la Virtus Verona grazie a Di Munno. Per i piemontesi arrivano tre punti preziosissimi sulla strada per la salvezza. Ad inizio match bella conclusione di Ceter, Minelli controlla bene. Nel finale di prima frazione l’episodio che potrebbe cambiare il match. Daffara rifila una manata ad Urso in area, rigore per il Novara. Sibi si tuffa alla sua destra e para il rigore di Bentivegna. Sibi si conferma specialista neutralizzando il quarto rigore stagionale.

Ad inizio ripresa Di Munno calcia forte, Sibi respinge bene la minaccia. Ongaro apparecchia per Di Munno che con il destro la piazza nell’angolino. Cabianca di testa a botta sicura, Minelli devia e blinda la preziosa vittoria del Novara contro la Virtus Verona.

NOVARA: Minelli S. (Portiere), Lancini E., Bertoncini D., Lorenzini F., Kerrigan L. (dal 41′ st Boccia S.), Di Munno A., Ranieri R., Calcagni R., Urso O. (dal 42′ st Migliardi F.), Bentivegna A. (dal 22′ st Scappini S.), Ongaro E. (dal 22′ st Corti N.). A disposizione: Bonaccorsi S., Cannavaro A., Caradonna L., Caravaca T., Desjardins A. (Portiere), Donadio C., Menegaldo T. (Portiere), Ngamba A., Schiro T., Vilhjalmsson A.

VIRTUS VERONA: Sibi S. (Portiere), Ruggero M., Cabianca E., Mazzolo F. (dal 35′ st Zigoni G.), Daffara M., Zarpellon L. (dal 26′ st Begheldo G.), Metlika A. (dal 35′ st Toffanin F.), Demirovic E. (dal 26′ st Danti D.), Vesentini F., Gomez J., Ceter D. (dal 37′ pt Amadio M.). A disposizione: Ambrosi G., Lodovici R., Manfrin G., Mehic D., Ntube M., Voltan M. (Portiere), Zecchin A. (Portiere)

Reti: al 21′ st Di Munno A. (Novara) .

Ammonizioni: al 31′ pt Ranieri R. (Novara), al 39′ pt Lorenzini F. (Novara) al 41′ pt Daffara M. (Virtus Verona), al 45′ pt Ruggero M. (Virtus Verona), al 21′ st Demirovic E. (Virtus Verona), al 24′ st Mazzolo F. (Virtus Verona).

