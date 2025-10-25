Video Novara Virtus Verona (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per l'undicesima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO NOVARA VIRTUS VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Silvio Piola il Novara pareggia in rimonta per 1 a 1 contro la Virtus Verona. Nel primo tempo i piemontesi devono immediatamente ricorrere ad una sostituzione per cambiare Bertoncini con il compagno Citi a causa di un infortunio già al 3′ ma Di Cosmo prova a caricare i suoi con una conclusione deviata in angolo al 7′ e non supera il portiere rivale Sibi al 18′.
I veneti non si lasciano impressionare e replicano spezzando l’equilibrio al 20′ con il gol del vantaggio trovato da De Marchi, bravo a lasciar sul posto il neo entrato Citi ed approfittando di un lancio lungo. I gaudenziani vanno a caccia del pareggio con uno spunto impreciso di Lanini al 33′ e, dopo aver evitato di subire il raddoppio grazie all’intervento prodigioso di Boseggia sul colpo di testa di Bulevardi al 35′, ci pensa Khailoti, agevolato da un rimpallo favorevole propiziato da un lancio di Ranieri, ad andare a segno al 42′.
Nel secondo tempo gli Azzurri hanno sempre in mano le redini del match sebbene non capitalizzino con Lanini su calcio di punizione al 58′. Nel finale i virtussini sprecano al 68′ con Patané e non battono Boseggia al 72′ con il solito De Marchi.
La classifica del girone C della Serie C rimane praticamente invariata sia per il Novara che per la Virtus Verona dato che grazie al punto derivante da questo pareggio maturato nell’undicesima giornata della stagione 2025/2026 salgono entrambe a quota undici.