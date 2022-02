VIDEO “O FORSE SEI TU” ELISA/ Canzone Sanremo 2022: seconda classificata!

IL VIDEO DELLA CANZONE “O FORSE SEI TU” DI ELISA SI CLASSIFICA AL SECONDO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

La canzione “O forse sei tu” (guarda qui sotto il video) di Elisa si è posizionata seconda nella classifica finale di Sanremo 2022. E’ uno dei brani che ha ottenuto maggiore successo al Festival di Sanremo 2022: in poche ore il video ufficiale di “O forse sei tu” di Elisa ha superato un milione di visualizzazioni e le radio non smettono di trasmetterlo. In classifica, per la vetta, come testimoniano i dati di Earone, è stato un vero e proprio testa a testa con “Brividi” di Mahmood e Blanco: la canzone della celebre cantante ha collezionato più di 500 passaggi su un centinaio di emittenti. Anche le classifiche delle piattaforme streaming come Spotify e Apple Music confermano che è stato un vero e proprio trionfo.

Elisa in queste serate si è mostrata molto soddisfatta, nonché piuttosto emozionata per il ritorno sul palco dell’Ariston di sanremo 2022 a oltre vent’anni di distanza dall’ultima volta. Ciò, tuttavia, non è stato sufficiente a metterla in difficoltà, dato che nel corso delle esibizioni ha sempre dato il meglio di sé.

VIDEO “O FORSE SEI TU” DI ELISA A SANREMO 2022: ESIBIZIONE E CLIP

Elisa nel corso delle sue performance al Festival di Sanremo 2022 ha mostrato le sue qualità canore con la sua canzone “O forse sei tu”, tanto che l’esibizione live non è mai apparsa tanto diversa da quella della versione registrata del brano: in entrambi i casi la voce di Elisa è “pulita”, oltre che “ammaliante”. Anche il look dell’artista, completamente vestita di bianco, ha contribuito a creare una atmosfera magica, sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022 e non solo. Il video della canzone “O forse sei tu”, infatti, è stato registrato in una pineta di Cecina ed anche in questo caso la protagonista appare come una Dea.

“La scelta della location è dettata dal fatto che Elisa intendeva fare un omaggio ideale al video di “Luce (tramonti a nord est)” con cui trionfò a Sanremo nell’ormai lontano 2001. Ma se in “Luce” Elisa si relazionava con una figura umana, in una sorta di danza-duello, per questo nuovo pezzo ho lasciato che questo incontro avvenisse direttamente con la luce in modo da rendere tutto più etereo”, ha spiegato il regista Giulio Rosati a Il Tirreno.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “O FOSE SEI TU” DI ELISA A SANREMO 2022





